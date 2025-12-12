Google radi na novom web pregledniku, zvuči zbilja zanimljivo

Googleov tim zadužen za Chrome nedavno je izradio novi web preglednik. Uzima upit ili prompt, otvara hrpu povezanih kartica, a zatim izrađuje prilagođenu aplikaciju za ono što pokušavate učiniti.

Zatražite savjete za putovanja i izradit će vam aplikaciju za planiranje. Zatražite pomoć pri učenju i izradit će sustav kartica za učenje. To je spoj pretraživanja na Googleu i vibe kodiranja.

Koncept se zove GenTabs, a preglednik Disco. Oboje možete pronaći kao eksperimente u Google Labsu.