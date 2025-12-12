Google radi na novom web pregledniku, zvuči zbilja zanimljivo

Disco neće zamijeniti Chrome, već poslužiti za testiranje surfanja webom uz pomoć umjetne inteligencije
Googleov tim zadužen za Chrome nedavno je izradio novi web preglednik. Uzima upit ili prompt, otvara hrpu povezanih kartica, a zatim izrađuje prilagođenu aplikaciju za ono što pokušavate učiniti.
Zatražite savjete za putovanja i izradit će vam aplikaciju za planiranje. Zatražite pomoć pri učenju i izradit će sustav kartica za učenje. To je spoj pretraživanja na Googleu i vibe kodiranja.
Koncept se zove GenTabs, a preglednik Disco. Oboje možete pronaći kao eksperimente u Google Labsu.
Projekt je pokrenut u sklopu hackatona Googlea i nije zamišljen kao zamjena za sveprisutni Chrome, piše Verge. Njegova zadaća je otkriti što se događa kada ljudi prijeđu s pukog korištenja kartica na stvaranje personalizirane, kurirane aplikacije koja im pomaže raditi ono što im treba.
GenTabs su stranice bogate informacijama koje generiraju Googleovi modeli Gemini AI.
Jedna od ključnih značajki nedavno lansiranog Geminija 3 je njegova sposobnost stvaranja jednokratnih interaktivnih sučelja, u biti izgradnje minijaturnih aplikacija u hodu umjesto puke isporuke hrpe teksta ili slike.
GenTabs tu ideju čini je glavnom značajkom web preglednika, pri čemu je proces interaktivniji nego što je to slučaj kod brojnih drugih agentskih sustava umjetne inteligencije i traži aktivniji angažman korisnika.
Disco bi pomoću njih trebao, između ostalog, poticati korisnike na otvaranje i pregled web stranica.