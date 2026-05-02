Sad i vi možete fotografije i videozapise pretvoriti u 3D doživljaje. Pogledajte kako

Tehnologija koja omogućuje stvaranje volumetrijskih trodimenzionalnih modela objekata, ljudi ili prostora sve je popularnija
Otkad je svijeta i vijeka ljudi pokušavaju sačuvati trenutke iz sadašnjosti za budućnost. Kad je riječ o fizičkim i digitalnim fotografijama ili video zapisima, obično smo ograničeni na gledanje iza ekrana i uvijek iz jednog kuta.
Gaussian Splatting bi to mogao promijeniti.
Riječ je o tehnologiji koja omogućuje stvaranje volumetrijskih trodimenzionalnih modela objekata, ljudi ili prostora, pa umjesto slike omiljene igračke vašeg djeteta možete imati realističan sken koji možete pregledati iz svakog kuta, na primjer.
Gaussian Splatting je prvi put teoretski predstavljen u istraživačkom radu Bernharda Kerbla, Georgiosa Kopanasa, Thomasa Leimkühlera i Georgea Drettakisa iz 2023. godine, koji detaljno opisuje novu tehniku renderiranja koja gradi 3D modele od milijuna poluprozirnih mrlja zvanih Gaussove krivulje umjesto punih trokuta koji se koriste u tradicionalnoj računalnoj grafici.
Nakon što ih izračuna, računalo Gaussove krivulje 'raspršuje' na 2D ravninu, a ta se ravnina raspoređuje i slaže na temelju toga kako bi trebale izgledati iz bilo koje perspektive.
Budući su mrlje poluprozirne, ne blokiraju jedna drugu. Stapaju se poput poteza kistom na slici.
Puno veća razina detalja
Raspršivanje pruža puno veću razinu detalja za svoju veličinu datoteke u usporedbi s tradicionalnim metodama skeniranja.
Stariji skenovi rade na geometrijskom principu rastezanja virtualne kože napravljene od trokuta preko objekta. Za detaljno skeniranje to mogu biti milijarde trokuta, što rezultira veličinama datoteka koje guše računalo.
Raspršivanje se temelji na matematičkoj vjerojatnosti, a ne na krutoj geometriji. Umjesto punog ruba, svaka 'mrlja' je sićušni oblak koji računalu govori koliko je vjerojatno kako će boja postojati na tom mjestu.
Pohranjuje samo položaj, boju i prozirnost milijuna relevantnih područja u prostoru, kao i kako bi trebala reflektirati svjetlost iz različitih kutova.
Rezultat su datoteke koje su velike u usporedbi s dokumentima za Word, ali ne toliko ogromne kako s njima ne biste mogli raditi na pametnom telefonu.
Dostupno svima s novijim smartfonom
3D skeniranje se već profesionalno koristi u, recimo, mapiranju nekretnina za virtualne ture i stvaranju fotorealističnih sadržaja za videoigre. No, Gaussian Splatting je dostupniji većem broju ljudi.
Kako biste počeli baviti se splattingom, ne trebate specijalizirani LiDAR skener ili moćno računalo, samo relativno noviji pametni telefon.
Evo kako započeti.
Odaberite aplikaciju
Scaniverse: Pogodan za korisnike iPhonea, Scaniverse je besplatan i obrađuje Splatove u potpunosti na vašem uređaju u kratko vrijeme.
Luma 3D Capture: Dostupna i za operativni sustav Android i na iPhoneu, Luma je pogodna za početnike, s uputama kako početi.
O čemu treba voditi računa prilikom snimanja?
Prije nego što počnete skenirati lokacije ili veće objekte, odaberite nešto malo i jednostavno kako biste savladali koncepte.
Ali ne i kućne ljubimce: subjekt mora ostati potpuno miran tijekom cijelog procesa. (Napravite iznimku za svoje dijete. Neće biti dovoljno mirno, ali čak i mutni model vašeg djeteta bit će važan u budućnosti.)
Postavite subjekt u ravnomjerno osvijetljenu sobu s dovoljno prostora kako biste ga mogli obići sa svih strana.
Pokrenite snimanje i hodajte polako oko objekta, držeći kameru usmjerenu prema njegovom središtu.
Obiđite ga dva puta, snimajući jednom iz visokog kuta gledajući prema dolje, drugi iz niskog kuta, gledajući prema gore.
Izbjegavajte ujednačenost i jednolične površine poput bijelih zidova. Tražite teksture.
Također, izbjegavajte prozirno staklo i ogledala.
Nakon snimanja prvog splata napravite pauzu kako bi računalo moglo obaviti svoj posao.
Koliko će vremena trebati ovisi o aplikaciji koju koristite, vašem telefonu i koliko je detaljno vaše skeniranje, kao i odvija li se obrada kod vas lokalno na uređaju ili u računalnom oblaku. Može potrajati nekoliko minuta ili nekoliko sati.
Nakon što računalo završi s izračunima, pogledajte rezultat izravno na zaslonu pametnog telefona ili računala.
Ove aplikacije nude nekoliko jednostavnih načina za dijeljenje volumetrijske memorije.
Video: Možete iscrtati putanju kamere kroz svoj Splat kako biste izvezli glatki, 2D 'preletni' video.
Web poveznica: Možete generirati jednostavnu web poveznicu i poslati je prijateljima ili obitelji putem obje aplikacije.
Kada ju kucnu, otvara se interaktivni 3D preglednik u njihovom pregledniku - nisu potrebne posebne aplikacije, korisnički računi ili velika preuzimanja.
Kako zakoračiti u splatove?
3D snimke najviše dolaze do izražaja kad ih se pregledava putem konzola za virtualnu stvarnost. Evo uputa za dvije trenutno najpopularnije.
Apple Vision Pro
Apple je uključio Spatial Scenes izravno u operativni sustav. Daje blagi 3D poticaj 2D fotografijama, ali možete izvući i nešto više s aplikacijama poput Splat Studija koje će generirati dublju 3D scenu iz 2D fotografija i omogućiti promjenu postavki kako biste je poboljšali.
Priliku za korak dalje nudi Spatial Media Toolkit, što omogućuje pretvaranje 2D videozapisa u stereoskopske 3D videozapise.
Najbolje rezultate možete očekivati s aplikacijama kao što su Luma 3D Capture ili Polycam.
Trebali biste moći izvesti splat datoteku koju ste kreirali (.ply ili .spz) izravno s mobitela na Vision Pro i ući u splat ili prošetati oko skeniranog objekta.
Također možete pogledati splatove koje su drugi korisnici prenijeli.
Meta Quest 3 i 3S
Aplikacije kao što je AirVis (dostupna i za Vision Pro) omogućuju pregled splatova koje ste napravili na mobitelu.
Na Questu su dostupni i 4D splatovi. Riječ je o splatovima koji su 3D volumetrijski videozapisi, pokretne scene koje možete gledati s bilo koje točke unutar ili izvan scene.
Za razliku od stereoskopskih 3D filmova koji omogućuju gledanje iz jedne točke, ovo su hologrami unutar VR opreme.
Hyperscape Capture je aplikacija koja je još u beta fazi i koristi postojeće Questove kamere za skeniranje vaše sobe, a zatim sprema 3D verziju vašeg prostora. Te bi snimke uskoro trebali moći dijeliti s drugima kako bi vas mogli posjetiti.
Tehnologija Gauss Splattinga već ima komercijalnu primjenu. Recimo, korištena je u glazbenom spotu A$AP Rockyja Helicopter, u kojem su izvođači snimljeni s 56 kamera, a snimka pretvorena u 4D splatove, omogućujući korištenje bilo kojeg kuta ili nemogućeg kretanja kamere.
Aplikacija za Quest 3 Gracia omogućuje streamanje ili preuzimanje 4D splatova drugih ljudi i njihovo postavljanje bilo gdje u proširenoj stvarnosti.
Moguće je gledati ih iz bilo kojeg kuta ili kretati se oko njih, piše Life Hacker.