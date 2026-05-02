Sad i vi možete fotografije i videozapise pretvoriti u 3D doživljaje. Pogledajte kako

Otkad je svijeta i vijeka ljudi pokušavaju sačuvati trenutke iz sadašnjosti za budućnost. Kad je riječ o fizičkim i digitalnim fotografijama ili video zapisima, obično smo ograničeni na gledanje iza ekrana i uvijek iz jednog kuta.

Riječ je o tehnologiji koja omogućuje stvaranje volumetrijskih trodimenzionalnih modela objekata, ljudi ili prostora, pa umjesto slike omiljene igračke vašeg djeteta možete imati realističan sken koji možete pregledati iz svakog kuta, na primjer.

Gaussian Splatting je prvi put teoretski predstavljen u istraživačkom radu Bernharda Kerbla, Georgiosa Kopanasa, Thomasa Leimkühlera i Georgea Drettakisa iz 2023. godine, koji detaljno opisuje novu tehniku ​​renderiranja koja gradi 3D modele od milijuna poluprozirnih mrlja zvanih Gaussove krivulje umjesto punih trokuta koji se koriste u tradicionalnoj računalnoj grafici.

Nakon što ih izračuna, računalo Gaussove krivulje 'raspršuje' na 2D ravninu, a ta se ravnina raspoređuje i slaže na temelju toga kako bi trebale izgledati iz bilo koje perspektive.

Budući su mrlje poluprozirne, ne blokiraju jedna drugu. Stapaju se poput poteza kistom na slici.

Puno veća razina detalja

Raspršivanje pruža puno veću razinu detalja za svoju veličinu datoteke u usporedbi s tradicionalnim metodama skeniranja.

Stariji skenovi rade na geometrijskom principu rastezanja virtualne kože napravljene od trokuta preko objekta. Za detaljno skeniranje to mogu biti milijarde trokuta, što rezultira veličinama datoteka koje guše računalo.

Raspršivanje se temelji na matematičkoj vjerojatnosti, a ne na krutoj geometriji. Umjesto punog ruba, svaka 'mrlja' je sićušni oblak koji računalu govori koliko je vjerojatno kako će boja postojati na tom mjestu.

Pohranjuje samo položaj, boju i prozirnost milijuna relevantnih područja u prostoru, kao i kako bi trebala reflektirati svjetlost iz različitih kutova.

Rezultat su datoteke koje su velike u usporedbi s dokumentima za Word, ali ne toliko ogromne kako s njima ne biste mogli raditi na pametnom telefonu.

Dostupno svima s novijim smartfonom

3D skeniranje se već profesionalno koristi u, recimo, mapiranju nekretnina za virtualne ture i stvaranju fotorealističnih sadržaja za videoigre. No, Gaussian Splatting je dostupniji većem broju ljudi.

Kako biste počeli baviti se splattingom, ne trebate specijalizirani LiDAR skener ili moćno računalo, samo relativno noviji pametni telefon.

Evo kako započeti.