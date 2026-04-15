Spotify bez video zapisa? Sada je i to moguće

Pritom nije važno jeste li pretplatnik ili Spotify korisitite besplatno.

Ako zbog bilo kojeg razloga želite samo slušati Spotify , ne i gledati ga, postoji način kako to možete učiniti. Uvedena je, naime, nova značajka koja omogućuje upravo to. Isključit će glazbene i vertikalne videozapise koje su dodali autori.

Otvorite Spotify na pametnom telefonu i kucnite dugme korisničkog profila u gornjem lijevom kutu. Otvorite Settings and privacy pa Content and display. Vidjet ćete nove kontrole pod Videos and Canvas. Isključite Music videos, Canvas i All other videos.

U aplikaciji za stolna i prijenosna računala kliknite sličicu profila pa otvorite Settings i zatim Display. Ako ove opcije ne vidite odmah, strpite se dok ne postanu dostupne za vaš uređaj.

S ovlastima za obiteljski račun možete onemogućiti videozapise i za druge korisnike. Kucnite sličicu profila u Spotifyjevim mobilnim aplikacijama, odaberite Your Premium pa Manage i zatim bilo koji profil. Otvorite Videos and Canvas te isključite iste tri sklopke.

Nakon što primijenite ove postavke na jednom uređaju, Spotify bi ih trebao sinkronizirati sa svim ostalim uređajima prijavljenima na isti račun. Na žalost, time nećete isključiti i video oglase, piše Life Hacker.