Nakon Trumpove izjave

Stigla prva reakcija Njemačke na najavu povlačenja vojnika: Pazite što su poručili Trumpu

M.Či./Hina

02.05.2026 u 11:17

Boris Pistorius
Boris Pistorius Izvor: EPA / Autor: DARREN ENGLAND
Bionic
Reading

Njemački ministar obrane Boris Pistorius u subotu je najavu povlačenja 5.000 američkih vojnika iz Njemačke opisao kao očekivanu, ali je rekao kako ona neće biti od većeg značaja za obrambenu spremnost Europe

'Mi u Europi moramo preuzeti više odgovornosti za našu sigurnost. Njemačka je na dobrom putu: broj vojnika Bundeswehra se povećava a radimo i na poboljšanju opskrbnih lanaca i infrastrukture', rekao je njemački ministar obrane reagirajući na najavu SAD-a o povlačenju 5.000 američkih vojnika iz Njemačke.

On je istodobno rekao kako je prisustvo američkih vojnika u Njemačkoj u interesu 'kako Europljana tako i Amerikanaca'.

'Mi surađujemo prisno s Amerikancima u svim njihovim bazama u Njemačkoj: za mir, sigurnost u Europi i Ukrajini i za bolje odvraćanje', rekao je Pisturius (Socijaldemokratska stranka Njemačke SPD) novinarima.

vezane vijesti

On je rekao kako odluka o povlačenju 5.000 vojnika nije došla iznenada i ukazao na to kako u Njemačkoj trenutačno boravi oko 40.000 američkih vojnika.

U Njemačkoj se osim nekoliko kopnenih baza na jugu zemlje u Ramsteinu nalazi i najvažnije zračno uporište američkih vojnih snaga izvan SAD-a koje je od presudnog značaja za aktivnosti na Bliskom istoku.

Mediji odluku o povlačenju vojnika, koju je američki predsjednik Donald Trump spominjao i tijekom prvog mandata, povezuju s ovotjednim pogoršanjem odnosa između njemačkog kancelara Friedricha Merza i Trumpa.

Merz je početkom tjedna u neuobičajeno oštrom tonu kritizirao američki vojni angažman u Iranu te rekao kako su Iranci u pregovorima 'nadmudrili' Amerikance.

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
oduševljeni obukom

oduševljeni obukom

FOTO Pogledajte hrvatske ročnike nakon samo par tjedana: 'Radite što vam se kaže'
potvrdio ministar

potvrdio ministar

Započeo postupak izručenja Vedrana Pavleka
Ubijeni iz zasjede

Ubijeni iz zasjede

Tužna obljetnica: Prije 35 godina u Borovu ubijeno je 12 hrvatskih policajaca

najpopularnije

Još vijesti