Stigla prva reakcija Njemačke na najavu povlačenja vojnika: Pazite što su poručili Trumpu

Njemački ministar obrane Boris Pistorius u subotu je najavu povlačenja 5.000 američkih vojnika iz Njemačke opisao kao očekivanu, ali je rekao kako ona neće biti od većeg značaja za obrambenu spremnost Europe
'Mi u Europi moramo preuzeti više odgovornosti za našu sigurnost. Njemačka je na dobrom putu: broj vojnika Bundeswehra se povećava a radimo i na poboljšanju opskrbnih lanaca i infrastrukture', rekao je njemački ministar obrane reagirajući na najavu SAD-a o povlačenju 5.000 američkih vojnika iz Njemačke.
On je istodobno rekao kako je prisustvo američkih vojnika u Njemačkoj u interesu 'kako Europljana tako i Amerikanaca'.
'Mi surađujemo prisno s Amerikancima u svim njihovim bazama u Njemačkoj: za mir, sigurnost u Europi i Ukrajini i za bolje odvraćanje', rekao je Pisturius (Socijaldemokratska stranka Njemačke SPD) novinarima.
On je rekao kako odluka o povlačenju 5.000 vojnika nije došla iznenada i ukazao na to kako u Njemačkoj trenutačno boravi oko 40.000 američkih vojnika.
U Njemačkoj se osim nekoliko kopnenih baza na jugu zemlje u Ramsteinu nalazi i najvažnije zračno uporište američkih vojnih snaga izvan SAD-a koje je od presudnog značaja za aktivnosti na Bliskom istoku.
Mediji odluku o povlačenju vojnika, koju je američki predsjednik Donald Trump spominjao i tijekom prvog mandata, povezuju s ovotjednim pogoršanjem odnosa između njemačkog kancelara Friedricha Merza i Trumpa.
Merz je početkom tjedna u neuobičajeno oštrom tonu kritizirao američki vojni angažman u Iranu te rekao kako su Iranci u pregovorima 'nadmudrili' Amerikance.