Stigla prva reakcija Njemačke na najavu povlačenja vojnika: Pazite što su poručili Trumpu

'Mi u Europi moramo preuzeti više odgovornosti za našu sigurnost. Njemačka je na dobrom putu: broj vojnika Bundeswehra se povećava a radimo i na poboljšanju opskrbnih lanaca i infrastrukture', rekao je njemački ministar obrane reagirajući na najavu SAD-a o povlačenju 5.000 američkih vojnika iz Njemačke.

On je istodobno rekao kako je prisustvo američkih vojnika u Njemačkoj u interesu 'kako Europljana tako i Amerikanaca'.

'Mi surađujemo prisno s Amerikancima u svim njihovim bazama u Njemačkoj: za mir, sigurnost u Europi i Ukrajini i za bolje odvraćanje', rekao je Pisturius (Socijaldemokratska stranka Njemačke SPD) novinarima.