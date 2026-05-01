TRGOVINSKI RAT

Bruxellesu pukao film: 'Trumpovo ponašanje je neprihvatljivo! Odgovorit ćemo snažno'

L. F./Hina

01.05.2026 u 19:54

Donald Trump
Donald Trump Izvor: EPA / Autor: DANIEL HEUER / POOL
Najava američkog predsjednika Donalda Trumpa o povećanju carina na automobile iz Europske unije pokazuje da je SAD nepouzdan trgovinski partner, rekao je u petak predsjednik trgovinskog odbora Europskog parlamenta, Bernd Lange

"Posljednji potez pokazuje koliko je nepouzdana američka strana", rekao je Lange.

"Ovo nije način na koji se tretiraju bliski partneri. Sada samo možemo odgovoriti s krajnjom jasnoćom i čvrstinom, oslanjajući se na snagu vlastite pozicije", dodao je.

Lange je rekao da je Trumpovo ponašanje "neprihvatljivo". Rekao je da se EU držala okvira trgovinskog sporazuma dogovorenog sa SAD-om prošle godine u Škotskoj, kojim su utvrđene carine od 15 posto na većinu dobara iz Europske unije, čime je izbjegnut veći trgovinski rat.

Rekao je da je SAD u više navrata kršio sporazum, "na primjer s više od 400 proizvoda koji sadrže čelik i aluminij, a koji su sada podložni prosječnoj carini u iznosu od 26 posto."

vezane vijesti

preporučujemo

Novi trgovinski udar na EU: Trump najavio carine od 25 posto!
analiza pokazuje

analiza pokazuje

Plaće direktora najvećih kompanija lani rasle 20 puta brže od plaća radnika
UNITED AIRLINES

UNITED AIRLINES

Povijesni dan za splitsku zračnu luku: Uvodi se nova izravna linija do Amerike

