Wild Venture: šarmantna igra s kartama koja skriva ozbiljan izazov

Iza simpatične premise, lijepog dizajna i slatkih ilustracija Wild Venture skriva iznimno kartaško iskustvo s velikim brojem uzbudljivih i smislenih odluka

Igre za dva igrača oduvijek su imale vrlo osebujan šarm - u velikoj većini slučajeva tu je smirenja atmosfera, opušteniji ton i načelno kompaktniji dizajn. Tu su, naravno, i konkretne mehaničke 'olakšice' poput potrebe za praćenjem samo jedne prijetnje za stolom, ergo - puno lakšeg čitanja strateške pozicije u partiji. Ako cijeloj premisi ugodnog popodneva s voljenom osobom, šalicom omiljenog pića i opuštajuće glazbe uz igru punu antropomorfnih zečeva, žaba i vrana zvuči kao interesantna premisa, vrlo vjerojatno će vas zaintrigirati Wild Venture.

Ova kartaška igra za dva igrača u oko sat do sat i pol igranja uspijeva ubaciti hrpu dobrog humora, preslatkih drvenih komponenti i, reći ću to odmah na startu, prilično puno mozgolomki. Vaš cilj je ići u avanture, prikupiti pomoć građana i sakupiti vrijedna blaga dok istovremeno gradite nove zgrade, investirate u lokalnu zajednicu i pokušavate nadigrati osobu koja istu stvar radi na drugoj strani stola.

Premda je igra u srži kartaški engine builder, Wild Venture seže dalje. Centralni dio stola zauzimat će slatko nacrtana mapa kraja kojim ćete putovati i sakupljati razna blaga i resurse, dok ćete s kartama upošljavati razne likove koji pripadaju gore spomenutim vrstama - zečevi su poduzetnici i donose novac, vrane su pismonoše i manipuliraju kartama, dok su žabe avanturisti koji najbrže istražuju svijet. Osnovna mehanika igre svakog se poteza svodi na dvije akcije koje raspoređujete prema izboru, a konačno bodovanje uvjetovano je pomnijim izborom građana, predmeta i zgrada. Pažljivo sa strategijama Strategija tijekom partije može varirati između fokusiranja na zgrade, grad ili avanturu, dok sve one utječu jedna na drugu. Također, puno karata, poglavito artefakti i blaga, reagiraju na ono što radi vaš protivnik, dodajući nove prilike za dodatnu zaradu i bodove. Sve ovo kulminira vrlo složenim sustavom interakcija koje vrlo brzo nakon početka igre otkrivaju Wild Ventureovu pravu stranu. Šarene ilustracije, razigrana premisa i maštovit asortiman likova skrivaju izazovne kalkulacije i planiranja zaokružena složenim sustavom bodovanja.

Za razliku od drugih igara koje na samom startu jamče da ono što radite neposredno doprinosti vašoj eventualnoj pobjedi, Wild Venture vas tjera da diverzificirate svoja dostignuća. Naime, na kraju igre zbrajate sve građane koje ste 'potrošili' i sortirate ih na tri skupine - boduju se tako da broj onih kojih imate najmanje pomnožite s onima kojih imate najviše. Ovo znači da, ako ste zapostavili jednu stranu, možete ostati sa zapanjujuće malo bodova. Blaga su također zavrzlama - tijekom igre sakupljate posebne žetone za nadogradnje zgrada i broj tih žetona množi se sa brojem artefakata koje ste sakupili. Konačno, zgrade se ne boduju po njihovom broju, već po resursima, odnosno novčićima koje ste tijekom igre u njih investirali. Sve se ovo zaokružuje u iskustvo koje, zbog vrlo jasnih osnovnih pravila i vrlo visokog 'plafona' za potencijalne strategije, zahtjeva višestruka proigravanja i svojevrsnu igračku investiciju. Štoviše, za najučinkovitije iskustvo bi se usudio reći da igru treba igrati bar jednom tjedno - što zbog složenih pravila i brojnih karata koje se isplati. Varijacije dolaze u obliku biranja različitih startnih likova, dvije strane mape i špila karata koji se sastoji od 'osnove' i dvije 'nadogradnje'. Osobno nisam baš fan ovog rješenja s kartama zato jer razvstavanje istih nakon sat i pol igranja nije baš neka radost. S druge strane, sama igra je dovoljno dobra da mi sitnice poput ove ne remete vrlo dobar konačni dojam.