Napokon ga je pokazala: Evo kako izgleda suprug Martine Stjepanović Meter

Glumica, koju su gledatelji donedavno pratili u seriji 'U dobru i zlu' a trenutno je mogu gledati u desetoj sezoni showa 'Tvoje lice zvuči poznato' trenutno je u najljepšem životnom razdoblju - čeka svoje prvo dijete sa suprugom s kojim rijetko dijeli intimu s javnošću. Martina Stjepanović Meter odlučila je to pravilo prekršiti objavom u kojoj se vidi njezin životni suputnik Mario Meter
Martina Stjepanović Meter u braku je od 2022. godine te s nestrpljenjem iščekuje dolazak sina početkom lipnja. U međuvremenu publika je može pratiti kao članicu žirija showa 'Tvoje lice zvuči poznato', a na društvenim mrežama zabavlja pratitelje zanimljivim objavama.
Rijetka prilika
Ovog puta u jednoj od objava, u prvom planu našao se njezin suprug Mario koji je pokazao svoje kulinarske vještine za roštiljem povodom Praznika rada. Mnogi će odmah primijetiti njegove brojne tetovaže.
Glumica je rođena 1990. godine u Vinkovcima, a domaća je publika poznaje iz niza televizijskih projekata. Istaknula se u serijama 'Na granici' i 'Drugo ime ljubavi', te spada među najistaknutija glumačka imena svoje generacije.
>> Zavodnica iz hit serije preuzima show: Tko je Martina Stjepanović Meter <<
Objasnila je zašto privatnost ljubomorno čuva od očiju javnosti.
'Ako je to privatan život, onda ne vidim ništa neobično u tome da bude upravo onakav kakav i jest po svom značenju. To što je moj posao javan, ne znači da je i svaki drugi segment mog života takav. Privatnost nije skrivanje ili bijeg, nego prirodna potreba za mirom i sigurnošću koja je urođena svakom čovjeku', ispričala je nedavno za Story.