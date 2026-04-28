Pogledajte prvi mini foršpan za Alien Isolation 2

Dugo očekivani nastavak Alien: Isolationa konačno je dobio prvi mini foršpan. Video naslovljen 'False Sense Of Security' ili lažni osjećaj sigurnosti, sugerira da bi Alien: Isolation 2 mogao napustiti svemirske postaje i igrače odvesti na površinu planeta.

Puno atmosfere, malo konkretnih odgovora

Lokacija zasad nije potvrđena. Iako bi se moglo raditi o povratku na LV-426 i koloniju Hadley’s Hope, vjerojatnije je da je riječ o novom planetu. U svakom slučaju, prisutnost poznatog Xenomorpha jasno daje do znanja kakav scenarij slijedi.

Nastavak je prvi put najavljen krajem 2024., a na njemu ponovno radi studio Creative Assembly, poznat po serijalu Total War. Također se vraća kreativni direktor Alistair Hope, što sugerira kontinuitet u pristupu hororu i dizajnu igre. Iako se očekuje da će nastavak pratiti događaje iz prve igre, posebno zbog njezinog otvorenog završetka, narativ Amanda Ripley već je proširen kroz stripove i čak kroz igru Alien: Rogue Incursion.

Zbog toga nije jasno hoće li novi naslov direktno nastaviti tu liniju ili će doći do reinterpretacije događaja.

Kad izlazi?

Za sada ni 20th Century Studios ni Sega nisu objavili okvirni datum izlaska niti ciljne platforme. S obzirom na ranu fazu razvoja, vjerojatno će proći još neko vrijeme prije nego što budu dostupne konkretnije informacije, piše Space.