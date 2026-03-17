Uslijed globalnih napetosti i kriza milijuni ljudi okreću se ovoj aplikaciji

Platforma nastala iz znatiželje danas dnevno bilježi pet milijuna korisnika, a u vrijeme kriza taj se broj može i učetverostručiti
Kada se pojačaju napetosti ili dogode katastrofe, milijuni ljudi okreću se ovoj aplikaciji kako bi vidjeli što se događa u stvarnom vremenu. Flightradar24 je platforma koja omogućuje praćenje kretanja zrakoplova uživo na digitalnoj karti, prikazujući njihovu visinu, brzinu, rutu i tip.
Nastala je iz znatiželje. Osnivači - Šveđani Mikael Robertsson i Olov Lindberg - vodili su stranicu za usporedbu cijena letova, a kupili su dva prijemnika te postavili antenu na krov zgrade u Stockholmu.
Ubrzo su otkrili da je njihov alat za praćenje letova daleko popularniji od njihovog izvornog poslovanja.
Profesionalci i volonteri
Alati poput ovog postali su uobičajeni u zrakoplovnoj industriji. Pilotima, primjerice, pomaže u izgradnji situacijske svjesnosti, što je važan aspekt njihovog posla. Osim profesionalaca, prihvatili su je novinari, ali i šira zainteresirana javnost.
Iza aplikacije stoji globalna mreža prijemnika koji prikupljaju signale što ih emitiraju zrakoplovi, a većina njih kontinuirano prenosi svoj položaj pomoću sustava pod nazivom ADS-B (Automatic Dependent Surveillance Broadcast).
Transponder šalje podatke, uključujući lokaciju zrakoplova, visinu, brzinu i identifikaciju, a te signale mogu uhvatiti zemaljski prijemnici, obično u dometu od oko 300 kilometara. Flightradar24 prikuplja ove podatke s oko 58 tisuća prijemnika diljem svijeta te mnogima upravljaju volonteri koji instaliraju antene u svojim domovima ili na radnim mjestima.
U kombinaciji sa satelitskim podacima, sustav stvara globalnu sliku zračnog prometa te im svakodnevno pristiže nekoliko stotina prijava ljudi koji žele ugostiti prijemnik i doprinijeti mreži. Tvrtka nadopunjuje svoju mrežu kupnjom podataka od pružatelja usluga koji upravlja sa 66 satelita, pomažući u proširenju pokrivenosti preko oceana, pustinja i drugih udaljenih područja na kojima su zemaljski prijemnici rijetki.
Flightradar24 također održava bazu podataka o otprilike 1,2 milijuna zrakoplova diljem svijeta, uključujući detalje poput proizvođača, starosti i serijskog broja.
Četiri puta veći promet zbog rata
Kada su Sjedinjene Države i Izrael 28. veljače pokrenuli napade na iranske ciljeve, što je izazvalo odmazdu napadima raketama i dronovima i potaknulo nekoliko zemalja na uvođenje privremenih ograničenja zračnog prostora, zrakoplovne tvrtke brzo su preusmjerile ili otkazale letove diljem regije.
Letovi su zaustavljeni ili preusmjereni preko Irana, Iraka, Izraela i okolnih zemalja jer su zrakoplovne tvrtke nastojale izbjeći potencijalno opasne zone. Prema navodima tvrtke, broj posjeta im se učetverostručio na oko 20 milijuna u jednom danu, u usporedbi s oko pet milijuna posjetitelja koje stranica obično ima.
Platforma je također odigrala ulogu u razumijevanju zrakoplovnih tragedija. Kada je zrakoplov MH370 nestao 2014. godine, podaci o praćenju pomogli su preusmjeriti potragu iz Kine na more između Malezije i Vijetnama. Godinu poslije podaci o visini pada zrakoplova Germanwingsa otkrili su njegovo jezivo spuštanje u francuske Alpe.
Sustav nije savršen. U zonama sukoba signali ponekad mogu biti ometani ili lažirani, a zrakoplovi potencijalno mogu emitirati netočne lokacije. Čak i s desecima tisuća prijemnika diljem svijeta, i dalje postoje praznine u pokrivenosti, a udaljene regije i oceani još predstavljaju izazove.
Kako bi se poboljšala pokrivenost, prijemnike se postavlja na udaljenim lokacijama poput Antarktike, piše Euronews.