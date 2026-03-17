Uslijed globalnih napetosti i kriza milijuni ljudi okreću se ovoj aplikaciji

Platforma nastala iz znatiželje danas dnevno bilježi pet milijuna korisnika, a u vrijeme kriza taj se broj može i učetverostručiti

Kada se pojačaju napetosti ili dogode katastrofe, milijuni ljudi okreću se ovoj aplikaciji kako bi vidjeli što se događa u stvarnom vremenu. Flightradar24 je platforma koja omogućuje praćenje kretanja zrakoplova uživo na digitalnoj karti, prikazujući njihovu visinu, brzinu, rutu i tip. Nastala je iz znatiželje. Osnivači - Šveđani Mikael Robertsson i Olov Lindberg - vodili su stranicu za usporedbu cijena letova, a kupili su dva prijemnika te postavili antenu na krov zgrade u Stockholmu. Ubrzo su otkrili da je njihov alat za praćenje letova daleko popularniji od njihovog izvornog poslovanja.

Profesionalci i volonteri Alati poput ovog postali su uobičajeni u zrakoplovnoj industriji. Pilotima, primjerice, pomaže u izgradnji situacijske svjesnosti, što je važan aspekt njihovog posla. Osim profesionalaca, prihvatili su je novinari, ali i šira zainteresirana javnost. Iza aplikacije stoji globalna mreža prijemnika koji prikupljaju signale što ih emitiraju zrakoplovi, a većina njih kontinuirano prenosi svoj položaj pomoću sustava pod nazivom ADS-B (Automatic Dependent Surveillance Broadcast). Transponder šalje podatke, uključujući lokaciju zrakoplova, visinu, brzinu i identifikaciju, a te signale mogu uhvatiti zemaljski prijemnici, obično u dometu od oko 300 kilometara. Flightradar24 prikuplja ove podatke s oko 58 tisuća prijemnika diljem svijeta te mnogima upravljaju volonteri koji instaliraju antene u svojim domovima ili na radnim mjestima. U kombinaciji sa satelitskim podacima, sustav stvara globalnu sliku zračnog prometa te im svakodnevno pristiže nekoliko stotina prijava ljudi koji žele ugostiti prijemnik i doprinijeti mreži. Tvrtka nadopunjuje svoju mrežu kupnjom podataka od pružatelja usluga koji upravlja sa 66 satelita, pomažući u proširenju pokrivenosti preko oceana, pustinja i drugih udaljenih područja na kojima su zemaljski prijemnici rijetki. Flightradar24 također održava bazu podataka o otprilike 1,2 milijuna zrakoplova diljem svijeta, uključujući detalje poput proizvođača, starosti i serijskog broja.