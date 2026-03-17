NASTALA IZ ZNATIŽELJE

Uslijed globalnih napetosti i kriza milijuni ljudi okreću se ovoj aplikaciji

Miroslav Wranka

17.03.2026 u 13:23

Flightradar24
Flightradar24 Izvor: EPA / Autor: Zipi
Bionic
Reading

Platforma nastala iz znatiželje danas dnevno bilježi pet milijuna korisnika, a u vrijeme kriza taj se broj može i učetverostručiti

Kada se pojačaju napetosti ili dogode katastrofe, milijuni ljudi okreću se ovoj aplikaciji kako bi vidjeli što se događa u stvarnom vremenu. Flightradar24 je platforma koja omogućuje praćenje kretanja zrakoplova uživo na digitalnoj karti, prikazujući njihovu visinu, brzinu, rutu i tip.

Nastala je iz znatiželje. Osnivači - Šveđani Mikael Robertsson i Olov Lindberg - vodili su stranicu za usporedbu cijena letova, a kupili su dva prijemnika te postavili antenu na krov zgrade u Stockholmu.

Ubrzo su otkrili da je njihov alat za praćenje letova daleko popularniji od njihovog izvornog poslovanja.

vezane vijesti

Profesionalci i volonteri

Alati poput ovog postali su uobičajeni u zrakoplovnoj industriji. Pilotima, primjerice, pomaže u izgradnji situacijske svjesnosti, što je važan aspekt njihovog posla. Osim profesionalaca, prihvatili su je novinari, ali i šira zainteresirana javnost.

Iza aplikacije stoji globalna mreža prijemnika koji prikupljaju signale što ih emitiraju zrakoplovi, a većina njih kontinuirano prenosi svoj položaj pomoću sustava pod nazivom ADS-B (Automatic Dependent Surveillance Broadcast).

Transponder šalje podatke, uključujući lokaciju zrakoplova, visinu, brzinu i identifikaciju, a te signale mogu uhvatiti zemaljski prijemnici, obično u dometu od oko 300 kilometara. Flightradar24 prikuplja ove podatke s oko 58 tisuća prijemnika diljem svijeta te mnogima upravljaju volonteri koji instaliraju antene u svojim domovima ili na radnim mjestima.

U kombinaciji sa satelitskim podacima, sustav stvara globalnu sliku zračnog prometa te im svakodnevno pristiže nekoliko stotina prijava ljudi koji žele ugostiti prijemnik i doprinijeti mreži. Tvrtka nadopunjuje svoju mrežu kupnjom podataka od pružatelja usluga koji upravlja sa 66 satelita, pomažući u proširenju pokrivenosti preko oceana, pustinja i drugih udaljenih područja na kojima su zemaljski prijemnici rijetki.

Flightradar24 također održava bazu podataka o otprilike 1,2 milijuna zrakoplova diljem svijeta, uključujući detalje poput proizvođača, starosti i serijskog broja.

vezane vijesti

Četiri puta veći promet zbog rata

Kada su Sjedinjene Države i Izrael 28. veljače pokrenuli napade na iranske ciljeve, što je izazvalo odmazdu napadima raketama i dronovima i potaknulo nekoliko zemalja na uvođenje privremenih ograničenja zračnog prostora, zrakoplovne tvrtke brzo su preusmjerile ili otkazale letove diljem regije.

Letovi su zaustavljeni ili preusmjereni preko Irana, Iraka, Izraela i okolnih zemalja jer su zrakoplovne tvrtke nastojale izbjeći potencijalno opasne zone. Prema navodima tvrtke, broj posjeta im se učetverostručio na oko 20 milijuna u jednom danu, u usporedbi s oko pet milijuna posjetitelja koje stranica obično ima.

Platforma je također odigrala ulogu u razumijevanju zrakoplovnih tragedija. Kada je zrakoplov MH370 nestao 2014. godine, podaci o praćenju pomogli su preusmjeriti potragu iz Kine na more između Malezije i Vijetnama. Godinu poslije podaci o visini pada zrakoplova Germanwingsa otkrili su njegovo jezivo spuštanje u francuske Alpe.

Sustav nije savršen. U zonama sukoba signali ponekad mogu biti ometani ili lažirani, a zrakoplovi potencijalno mogu emitirati netočne lokacije. Čak i s desecima tisuća prijemnika diljem svijeta, i dalje postoje praznine u pokrivenosti, a udaljene regije i oceani još predstavljaju izazove.

Kako bi se poboljšala pokrivenost, prijemnike se postavlja na udaljenim lokacijama poput Antarktike, piše Euronews.

vezane vijesti

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
najpopularnije

Još vijesti