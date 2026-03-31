Apple nas 50 godina pokušava gurati u budućnost, htjeli to ili ne. Evo kako je to izgledalo

Tijekom posljednjih 50 godina Apple je reinterpretirao osobna računala, katalizirao eru pametnih telefona, povećao iPhone i nazvao ga iPad te stekao snažnu poziciju u nosivoj tehnologiji putem serija Watch i AirPods.
Također je popularizirao softver i usluge poput App Storea, FaceTimea, iClouda, iMessagesa...
Osim što su davali, u Appleu su ponekad i uzimali, prisiljavajući nas na odustajanje od ustaljenih običaja i navika.
Često su pritom predvidjeli buduće trendove i neizbježne tranzicije koje su iza sebe ostavljale starije tehnologije. Ponekad su ih i nametali. Ponekad nisu bili u pravu.
Donosimo pregled nekih od takvih primjera iz Appleove povijesti.
Smrt diskovnog pogona - prvi dio (1998.)
Računalo iMac G3 označilo je povratak Stevea Jobsa u tvrtku. Šareni all-in-one Mac bio je novi početak u mnogim aspektima.
Apple se 1998. godine riješio standardnih utora i bezbrojnih vrsta kabela za osobna računala, potpuno se usredotočivši na USB i malo poznatu stvar zvanu internet. (Za što je 'i' u iMacu bila oznaka.)
U sklopu toga ukinuli su 3,5-inčni disketni pogon, iako je računalo imalo optički pogon opremljen samo za čitanje.
Čak i uz spore brzine interneta i USB prijenosa u to vrijeme, praktičnost je bila očita i dovela je do desetljeća sve većih ograničenja pohrane USB pogona.
Alternative disketama velikog kapaciteta, poput Zip diska i Minidisca, pokušale su premostiti jaz, ali nikada nisu postigle široku popularnost i prihvaćanje.
Flash diskovi i, kasnije, pohrana datoteka putem interneta brzo su ih učinili zastarjelima.
Prijenosni glazbeni playeri (2007.)
Unatoč tome što je Appleov iPod u to vrijeme bio de facto glazbeni player, zamijenio ga je najveći hit tvrtke: iPhone. Na svom vrhuncu, iPod je učinio Apple tehnološkom tvrtkom u duhu vremena kakva je danas.
Dominirao je tržištem MP3 playera - do 2006. iPodi su bili odgovorni za 40 posto prihoda tvrtke. Nakon lansiranja iPhonea u lipnju 2007., brzo ga je u rujnu slijedio iPod Touch.
Bio je to iPhone bez dijela s telefonom - što pokazuje kako je tvrtka vidjela budućnost slušanja glazbe, ali i njenu spremnost za kanibaliziranjem uspješnih proizvoda.
Ignorirajući bezbrojne konkurente za reprodukciju MP3-ja (recimo, Zune), Apple je 2014. odustao od klasičnog iPoda. Ubrzo je isto učinio i s malim iPodom nano i iPodom shuffle 2017. Konačno, u svibnju 2022. prekinuli su proizvodnju iPod Toucha.
Fizička tipkovnica pametnog telefona (oko 2007.)
Kada se pojavio kapacitivni zaslon i tipkovnica osjetljiva na dodir iPhonea, bilo je potrebno naučiti kako ju koristiti.
Prijelaz s fizičkih tipki na zaslon osjetljiv na dodir, posebno na malom 3,5-inčnom panelu prvog iPhonea, nije bio lak.
Ali, to je bila budućnost. Fizičke tipkovnice zauzimale su prostor, posebno kako su ti zasloni rasli.
Usvajanje dodirnih tipkovnica ubrzalo se zahvaljujući aplikacijama za tipkovnice poput Swypea, SwiftKeya i mnogih drugih, koje su uvele različite metode unosa, pametniji prediktivni tekst, algoritme tipkanja, toplinske mape dodira...
Softverske tipkovnice bile su suštinski svestranije, podržavajući više jezika, beskonačan raspored tipki i na kraju galerije emojija.
Smrt diskovnog pogona - drugi dio (2008.)
MacBook Air bio je poznat po tome što ga je Jobs izvukao iz manilla omotnice kako bi se demonstrirao njegov ultraprijenosni dizajn.
Kako bi se to postiglo, ugrađeni optički pogon morao je biti izbačen. Taj je potez započeo eru ultraprijenosnih prijenosnih računala.
Bio je to veliki zaokret u odnosu na ono na što su korisnici prijenosnih računala bili navikli.
Kao zamjenu, Apple je predstavio Remote Disc, značajku koja je omogućila Airu bežično korištenje optičkog pogona obližnjeg Maca ili PC-a te ponudio vanjski USB SuperDrive kao dodatnu opremu.
MacBook Air je postavio novi dizajnerski standard za industriju, otvorivši vrata za instalacije softvera iz trgovine App Store, brže internetske veze i porast streaming medija i pohrane u oblaku.
Adobe Flash (2010.)
U ranim danima iPhonea Apple je odbijao podržati Adobeov Flash, u vrijeme kada je velik dio weba izgrađen s Flashom za animacije i video podršku. Izostanak podrške za taj softver za iPhone i iPad bio je značajan nedostatak.
U travnju 2010., baš kada je stigao prvi iPad, Jobs je kritizirao lošu sigurnost Flasha i nedostatak prilagođenosti dodiru.
Uskrativši Adobeu pristup brzorastućoj bazi korisnika iOS-a, Apple je prisilio razvojne programere na izbor između zastarjelog Flasha i prihvaćanja otvorenih standarda kao što je HTML5 te preusmjerio na App Store, gdje je mogao birati i monetizirati njihove kreacije.
Adobe je konačno ukinuo Flash 2020.
3,5-milimetarski utor za slušalice (2016.)
U potezu koji je direktor marketinga Applea Phil Schiller notorno opisao kao 'hrabrost', uklanjanje utora za slušalice postalo je velikom vijesti nakon lansiranja iPhonea 7.
Svaki vodeći iPhone od tada ga nije imao, a zadnji iPhone koji ga je uključivao bio je originalni iPhone SE.
Kako bi promjena bila prihvatljivija, Apple je uz iPhone 7, 8 i X isporučio adapter. Slušalice u kutiji također su zamijenjene s uobičajenog utora na Lightning.
Naravno, to je značilo kako niste mogli puniti telefon dok slušate glazbu, osim ako već niste imali bežične slušalice.
Većina drugih proizvođača pametnih telefona slijedila je Appleov primjer, što je dovelo do uspona bežičnih slušalica. Između ostalih, i AirPods, sa značajkama kao što su postavljanje jednim dodirom i automatsko uparivanje.
Unatoč otporu, 3,5-mm utor je danas uglavnom ograničen na jeftinije pametne telefone, uređaje namijenjene audiofilima ili mobilnim igračima.
Na kraju je i iPad Pro izgubio priključak za slušalice, a slijedila su ga i ostala Appleova tablet računala. Zadržao ga je samo iPod Touch, do prestanka proizvodnje 2022.
Vlastiti utori (2016.)
Appleov redizajn MacBook Proa te godine bio je još jedna drastična promjena u povijesti prijenosnih računala. U potrazi za sve tanjim profilima i manje buke oko utora,
Apple je uklonio gotovo sve, zamijenivši ih s dva do četiri utora Thunderbolt 3 USB-C i utorom za slušalice.
Ako ste htjeli spojiti USB-A flash disk, žični internet, kartice SD, vanjske zaslone ili bilo što drugo, morali ste to riješiti zasebnim uređajem (ili više njih).
Procjena se pokazala pogrešnom. Uređaji koji koriste USB-A još su prisutni, kao i kartice SD. HDMI je posvuda.
Apple je u MacBook Pro iz 2021. vratio čitač kartica SD i utor za HDMI, pa čak i MagSafe, piše Engadget.