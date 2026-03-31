Apple nas 50 godina pokušava gurati u budućnost, htjeli to ili ne. Evo kako je to izgledalo

Često su pritom predvidjeli buduće trendove i neizbježne tranzicije koje su iza sebe ostavljale starije tehnologije. Ponekad su ih i nametali. Ponekad nisu bili u pravu.

Osim što su davali, u Appleu su ponekad i uzimali, prisiljavajući nas na odustajanje od ustaljenih običaja i navika.

Tijekom posljednjih 50 godina Apple je reinterpretirao osobna računala, katalizirao eru pametnih telefona, povećao iPhone i nazvao ga iPad te stekao snažnu poziciju u nosivoj tehnologiji putem serija Watch i AirPods.

Smrt diskovnog pogona - prvi dio (1998.)

Računalo iMac G3 označilo je povratak Stevea Jobsa u tvrtku. Šareni all-in-one Mac bio je novi početak u mnogim aspektima.

Apple se 1998. godine riješio standardnih utora i bezbrojnih vrsta kabela za osobna računala, potpuno se usredotočivši na USB i malo poznatu stvar zvanu internet. (Za što je 'i' u iMacu bila oznaka.)

U sklopu toga ukinuli su 3,5-inčni disketni pogon, iako je računalo imalo optički pogon opremljen samo za čitanje.

Čak i uz spore brzine interneta i USB prijenosa u to vrijeme, praktičnost je bila očita i dovela je do desetljeća sve većih ograničenja pohrane USB pogona.

Alternative disketama velikog kapaciteta, poput Zip diska i Minidisca, pokušale su premostiti jaz, ali nikada nisu postigle široku popularnost i prihvaćanje.

Flash diskovi i, kasnije, pohrana datoteka putem interneta brzo su ih učinili zastarjelima.

Prijenosni glazbeni playeri (2007.)

Unatoč tome što je Appleov iPod u to vrijeme bio de facto glazbeni player, zamijenio ga je najveći hit tvrtke: iPhone. Na svom vrhuncu, iPod je učinio Apple tehnološkom tvrtkom u duhu vremena kakva je danas.

Dominirao je tržištem MP3 playera - do 2006. iPodi su bili odgovorni za 40 posto prihoda tvrtke. Nakon lansiranja iPhonea u lipnju 2007., brzo ga je u rujnu slijedio iPod Touch.

Bio je to iPhone bez dijela s telefonom - što pokazuje kako je tvrtka vidjela budućnost slušanja glazbe, ali i njenu spremnost za kanibaliziranjem uspješnih proizvoda.

Ignorirajući bezbrojne konkurente za reprodukciju MP3-ja (recimo, Zune), Apple je 2014. odustao od klasičnog iPoda. Ubrzo je isto učinio i s malim iPodom nano i iPodom shuffle 2017. Konačno, u svibnju 2022. prekinuli su proizvodnju iPod Toucha.

Fizička tipkovnica pametnog telefona (oko 2007.)

Kada se pojavio kapacitivni zaslon i tipkovnica osjetljiva na dodir iPhonea, bilo je potrebno naučiti kako ju koristiti.

Prijelaz s fizičkih tipki na zaslon osjetljiv na dodir, posebno na malom 3,5-inčnom panelu prvog iPhonea, nije bio lak.

Ali, to je bila budućnost. Fizičke tipkovnice zauzimale su prostor, posebno kako su ti zasloni rasli.

Usvajanje dodirnih tipkovnica ubrzalo se zahvaljujući aplikacijama za tipkovnice poput Swypea, SwiftKeya i mnogih drugih, koje su uvele različite metode unosa, pametniji prediktivni tekst, algoritme tipkanja, toplinske mape dodira...

Softverske tipkovnice bile su suštinski svestranije, podržavajući više jezika, beskonačan raspored tipki i na kraju galerije emojija.