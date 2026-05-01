Pao dogovor Pentagona i kompanija: AI koristit će se za povjerljive poslove

SpaceX, OpenAI, Google, NVIDIA, Reflection, Microsoft i Amazon Web Services bit će integrirani u mrežna okruženja Pentagona razina utjecaja 6 i 7 kako bi se „pojednostavila sinteza podataka , podiglo razumijevanje situacije i poboljšalo donošenje odluka boraca u složenim operativnim okruženjima”, naveo je Pentagon u priopćenju.

„Ovi dogovori ubrzavaju transformaciju prema uspostavi američke vojske kao borbene sile u kojoj je umjetna inteligencija na prvom mjestu te će ojačati sposobnost naših boraca da zadrže nadmoć u donošenju odluka u svim domenama ratovanja.”

Još jedan div u području umjetne inteligencije, Anthropic, u sporu je s Pentagonom oko zaštitnih mjera za način na koji bi vojska mogla koristiti njegove alate umjetne inteligencije, zbog čega je Pentagon prošli mjesec označio Anthropic kao rizičan, zabranivši njegovu upotrebu Pentagonu i njegovim ugovarateljima.



Tehnološki portal The Information izvijestio je u utorak da se Google pridružio sve većem popisu tvrtki koje su potpisale ugovor koji Ministarstvu obrane omogućuje korištenje njihovih modela umjetne inteligencije za povjerljive poslove.

Ugovor omogućuje Pentagonu korištenje Googleove umjetne inteligencije u „bilo koju zakonitu vladinu svrhu”, dodaje se u izvješću, svrstavajući ga uz OpenAI i xAI Elona Muska, koji također imaju ugovore o korištenju modela umjetne inteligencije za povjerljive poslove.