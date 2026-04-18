Kako sakriti osjetljive podatke iz obavijesti na uređajima? Evo što učiniti

Informacije koje primate pomoću notifikacija ne moraju biti za svačije oči, a postoje načini na koje namjestiti razne uređaje tako da ih ne prikazuju

Američka agencija FBI nedavno je uspjela pristupiti porukama u aplikaciji Signal na iPhoneu iako je korisnik u potpunosti izbrisao aplikaciju sa svog uređaja. Uz poruke na samom uređaju, došli su do dolaznih tekstualnih poruka iz baze podataka push obavijesti. Većina ljudi nije svjesna toga da postoje takve baze podataka i da mogu poslužiti u te i druge svrhe, a postoji jednostavan način na koji ih možete neutralizirati.

Najsigurnija metoda je potpuno isključiti obavijesti, što će spriječiti spremanje bilo kakvih informacija u ovoj bazi podataka. Ali to nije praktično za većinu ljudi jer žele biti upozoreni kada prime novu e-poštu, poruku ili važnu softversku nadogradnju. Možete spriječiti svoj uređaj u prikazivanju sadržaja poruka u obavijestima, sprječavajući pojavljivanje tih informacija u bazi podataka. Pogledajmo kako. Kako zaštititi osjetljive obavijesti na iPhoneu? Otvorite redom Settings, Notifications i Show Previews pa odaberite opciju Never. Također možete onemogućiti preglede obavijesti za određene aplikacije. Otvorite Settings, Notifications, skrolajte prema dolje i kucnite naziv aplikacije za koju želite sakriti preglede upozorenja. Odaberite Show Previews, pa Never. Ponovite taj korak sa svakom drugom aplikacijom za koju želite sakriti obavijesti. Kako zaštititi osjetljive obavijesti na Macu? Otvorite System Settings, pa Notifications. Kliknite padajući izbornik pored Show previews i odaberite Never. Alternativno, možete se pomaknuti prema dolje, odabrati bilo koju aplikaciju s popisa i kliknuti Show previews pa Never kako biste onemogućili preglede za pojedinačne aplikacije. Ako želite očistiti obavijesti iz baze podataka, možete instalirati besplatnu aplikaciju AuRevoir Zaklade Objective See. Ona omogućuje pregled i uklanjanje svih informacija pohranjenih u bazi podataka obavijesti. Kliknite View Msgs za pregled pohranjenih podataka, pa zatim Remove Msgs za uklanjanje. Kako zaštititi osjetljive obavijesti na Androidu? Da biste onemogućili obavijesti na zaključanom zaslonu, otvorite Settings, Notifications, Notifications on lock screen i isključite Show sensitive content. Također možete uključiti opciju Hide silent notifications in status bar i isključiti Show silent notifications. Dostupne su također i neke detaljne opcije ako redom otvorite Settings, Notifications i App notifications. Ove stranice postavki mogu se razlikovati kod različitih proizvođača.