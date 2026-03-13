Nove AI značajke stižu u hrpu Googleovih proizvoda: Evo što trebate znati

Odgovori će biti personalizirani temeljem prethodnih pretraživanja i spremljenih putovanja u Google Mapsu.

Primjerice, moći ćete upitati gdje možete u blizini napuniti pametni telefon ili postoji li javni sportski teren s reflektorima na kojem možete trenirati navečer.

Kucnete li novo dugme Ask Maps (Pitajte karte), pokrenut ćete robota za brbljanje koji omogućuje postavljanje složenih pitanja izvan tipičnih navigacijskih tema.

Dio je to širih nastojanja za diferenciranjem Geminija od konkurencije koja radi na razvoju alata s generativnom umjetnom inteligencijom, kao i poticanje korisnika na dulji i opsežniji angažman.

S više od dvije milijarde mjesečnih korisnika, Google Maps, koji je prošle godine napunio 20 godina, vodeća je svjetska navigacijska aplikacija.

Značajka Ask Maps prvo će biti dostupna u Sjedinjenim Državama na uređajima s operativnim sustavima Android i iOS, a uskoro bi trebala biti dostupna i za stolna i prijenosna računala.

Oglasa u aplikaciji zasad nema, ali u Googleu ne isključuju mogućnost da će ih biti u budućnosti.

Google Maps zarađuje prvenstveno prodajom oglašavanja i promoviranih plasmana tvrtkama, a također naplaćuje pristup svojim API-jima za karte i podacima o lokaciji.

Maps su dosad bili jedan od najviše monetiziranih Googleovih proizvoda.

Što je novo za Drive, Docs, Sheets, Slides...?

Google je također najavio niz novih mogućnosti pokretanih Geminijem za aplikacije Docs, Sheets, Slides i Drive.

Nove značajke omogućuju, između ostalog, brzo generiranje potpuno formatiranih prvih nacrta, slajdova i tablica na temelju informacija iz Gmaila, Chata i Diska.

Alati su dizajnirani tako da bi aplikacije bile personaliziranije i sposobnije pomoći u bržem obavljanju zadaća izravno u samim platformama, umjesto u zasebnim alatima ili chatbotu.

Novi alat Help me create u aplikaciji Docs omogućuje opisivanje onoga što želite stvoriti, a Gemini će slijediti vaše upute i prikupljati informacije iz Diska, Gmaila i Chata da bi generirao prvi nacrt.

Nakon što ga dobijete, Gemini vam može pomoći u poboljšanju određenih odjeljaka bez ponovnog generiranja cijelog dokumenta.

Također možete koristiti alat Help me write za, recimo, poboljšanje jasnoće ili dodavanje pojedinosti gdje je to potrebno.