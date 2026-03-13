Nove AI značajke stižu u hrpu Googleovih proizvoda: Evo što trebate znati

Google dodaje svoju tehnologiju umjetne inteligencije Gemini novoj značajki u aplikaciju Maps.
Kucnete li novo dugme Ask Maps (Pitajte karte), pokrenut ćete robota za brbljanje koji omogućuje postavljanje složenih pitanja izvan tipičnih navigacijskih tema.
Primjerice, moći ćete upitati gdje možete u blizini napuniti pametni telefon ili postoji li javni sportski teren s reflektorima na kojem možete trenirati navečer.
Odgovori će biti personalizirani temeljem prethodnih pretraživanja i spremljenih putovanja u Google Mapsu.
Dio je to širih nastojanja za diferenciranjem Geminija od konkurencije koja radi na razvoju alata s generativnom umjetnom inteligencijom, kao i poticanje korisnika na dulji i opsežniji angažman.
S više od dvije milijarde mjesečnih korisnika, Google Maps, koji je prošle godine napunio 20 godina, vodeća je svjetska navigacijska aplikacija.
Značajka Ask Maps prvo će biti dostupna u Sjedinjenim Državama na uređajima s operativnim sustavima Android i iOS, a uskoro bi trebala biti dostupna i za stolna i prijenosna računala.
Oglasa u aplikaciji zasad nema, ali u Googleu ne isključuju mogućnost da će ih biti u budućnosti.
Google Maps zarađuje prvenstveno prodajom oglašavanja i promoviranih plasmana tvrtkama, a također naplaćuje pristup svojim API-jima za karte i podacima o lokaciji.
Maps su dosad bili jedan od najviše monetiziranih Googleovih proizvoda.
Što je novo za Drive, Docs, Sheets, Slides...?
Google je također najavio niz novih mogućnosti pokretanih Geminijem za aplikacije Docs, Sheets, Slides i Drive.
Nove značajke omogućuju, između ostalog, brzo generiranje potpuno formatiranih prvih nacrta, slajdova i tablica na temelju informacija iz Gmaila, Chata i Diska.
Alati su dizajnirani tako da bi aplikacije bile personaliziranije i sposobnije pomoći u bržem obavljanju zadaća izravno u samim platformama, umjesto u zasebnim alatima ili chatbotu.
Novi alat Help me create u aplikaciji Docs omogućuje opisivanje onoga što želite stvoriti, a Gemini će slijediti vaše upute i prikupljati informacije iz Diska, Gmaila i Chata da bi generirao prvi nacrt.
Nakon što ga dobijete, Gemini vam može pomoći u poboljšanju određenih odjeljaka bez ponovnog generiranja cijelog dokumenta.
Također možete koristiti alat Help me write za, recimo, poboljšanje jasnoće ili dodavanje pojedinosti gdje je to potrebno.
Ako na nacrtu radi više ljudi s različitim glasovima i tonovima, možete koristiti novu značajku Match writing style da biste ujednačili dokumente, a Gemini će predložiti izmjene kako bi ton i glas bili dosljedni u cijelom nacrtu.
Docs također dobivaju novi alat Match the format te on omogućuje zrcaljenje strukture i stil drugog dokumenta.
Naprimjer, ako pronađete predložak plana putovanja koji vam se sviđa, Gemini ga može ispuniti detaljima putovanja povlačenjem informacija iz vaših e-poruka, kao što su potvrde letova te rezervacije hotela i najma automobila.
U aplikaciji Sheets bit će moguće jednim upitom povući relevantne podatke iz Gmaila, Chata i Diska da bi brzo stvorio potpuno formatiranu proračunsku tablicu.
Za složenije zadatke bit će moguće koristiti alat Fill with Gemini za još brže popunjavanje tablica. Značajka može odmah generirati prilagođeni tekst, kategorizirati i sažeti podatke ili preuzeti informacije u stvarnom vremenu iz rezultata Googleova pretraživanja.
U sklopu Sheets sada možete koristiti Gemini za generiranje slajda koji je moguće urediti u vašoj skici, a koji odgovara općoj temi, pri čemu crpi kontekst iz vaših datoteka, e-pošte, kao i weba.
Ako vam se ne sviđa slajd, možete zamoliti Gemini za prilagodbu, primjerice usklađivanjem boja s ostatkom skice ili zahtjevom za minimalistički dizajn.
U budućnosti bi Slides trebali omogućiti stvaranje cjelovite prezentacije iz jednog upita, koristeći relevantan kontekst kada je to potrebno.
Drive će biti moguće pretraživati korištenjem prirodnog jezika, a Gemini će ponuditi AI Overviews pri vrhu rezultata, slično kako to radi za pretraživanje weba.
Pregled sažima najvažnije informacije iz vaših datoteka, uz navođenje njihovih izvora, da ne biste morali otvarati dokument radi pronalaženja onog što tražite.
Nova značajka Ask Gemini in Drive omogućuje postavljanje složenih pitanja u vašim dokumentima, e-porukama, kalendaru te webu.
Sve nove značajke uvedene su u beta inačici. Prvo će biti dostupne pretplatnicima na servise Google AI Ultra i Pro, a dostupne su na engleskom jeziku diljem svijeta za Docs, Sheets i Slides te u SAD-u za Drive.