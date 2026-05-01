OBILJEŽAVANJE BLJESKA

Plenković i Milanović susreli se u Okučanima: Pogledajte kako su se pozdravili

M.Č.

01.05.2026 u 10:43

Andrej Plenković, Gordan Jandroković, Zoran Milanović
Andrej Plenković, Gordan Jandroković, Zoran Milanović Izvor: Screenshot / Autor: N1
Bionic
Reading

U Okučanima se danas obilježava 31. godišnjica vojno-redarstvene operacije Bljesak, jedne od ključnih akcija iz razdoblja Domovinskog rata. Upravo tom operacijom, u svibnju 1995., od pobunjenih Srba oslobođena je zapadna Slavonija, čime je otvoren put prema konačnoj pobjedi i operaciji Oluja

Obilježavanje je započelo rano ujutro budnicom koja je prošla ulicama Okučana, čime je tradicionalno označen početak programa. Tijekom dana predviđen je i niz aktivnosti za građane, uključujući razgledavanje taktičko-tehničkog zbora Ministarstva obrane i Ministarstva unutarnjih poslova te sudjelovanje u cjelodnevnim sadržajima.

Državni vrh stigao je u Okučane kako bi odao počast sudionicima operacije. Među njima su predsjednik Zoran Milanović i premijer Andrej Plenković, koji su se tom prilikom i susreli.

Središnji dio obilježavanja održava se kod spomen-obilježja Kocka vedrine. Riječ je o memorijalu sastavljenom od 51 kocke, pri čemu svaka simbolizira jednog hrvatskog branitelja poginulog ili preminulog od posljedica ranjavanja tijekom operacije.

U sklopu komemoracije predviđena je i misa zadušnica u crkvi svetog Vida, posvećena svim poginulim braniteljima i civilnim žrtvama Domovinskog rata.

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
poklon paket

politički sukob

najpopularnije

Još vijesti