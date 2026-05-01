Plenković i Milanović susreli se u Okučanima: Pogledajte kako su se pozdravili

Obilježavanje je započelo rano ujutro budnicom koja je prošla ulicama Okučana, čime je tradicionalno označen početak programa. Tijekom dana predviđen je i niz aktivnosti za građane, uključujući razgledavanje taktičko-tehničkog zbora Ministarstva obrane i Ministarstva unutarnjih poslova te sudjelovanje u cjelodnevnim sadržajima.

Državni vrh stigao je u Okučane kako bi odao počast sudionicima operacije. Među njima su predsjednik Zoran Milanović i premijer Andrej Plenković, koji su se tom prilikom i susreli.

Središnji dio obilježavanja održava se kod spomen-obilježja Kocka vedrine. Riječ je o memorijalu sastavljenom od 51 kocke, pri čemu svaka simbolizira jednog hrvatskog branitelja poginulog ili preminulog od posljedica ranjavanja tijekom operacije.

U sklopu komemoracije predviđena je i misa zadušnica u crkvi svetog Vida, posvećena svim poginulim braniteljima i civilnim žrtvama Domovinskog rata.