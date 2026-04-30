Od sad možete izravno izvoziti iz Geminija u Word i Excel

Google je započeo s uvođenjem softverske nadogradnje koja njegovom robotu za brbljanje opremljenom umjetnom inteligencijom daje mogućnost generiranja datoteka izravno iz trake s upitima.

Kako biste koristili novu značajku, trebate reći Geminiju što želite (na primjer, "kreiraj proračun"), pa zatim dodirnuti dugme za izvoz kako biste preuzeli rezultirajući izlaz u željenom formatu.

Popis podržanih formata datoteka uključuje PDF, TXT, RTF i CSV. Naravno, podržani su i Googleovi dokumenti i prezentacije, kao i Googleove tablice.

Gemini također može generirati dokumente za Microsoft Word i tablice za Excel, kao i datoteke Markdown i LaTex. LaTeX je sustav za formatiranje znanstvenih dokumenata i časopisa.

Gotovo cijela znanstvena zajednica oslanja se na LaTeX. OpenAI je nedavno izdao Prism, aplikaciju posvećenu formatiranju LaTeX časopisa.

Nova značajka bit će dostupna svim korisnicima Geminija diljem svijeta.

Anthropicov Claude ima mogućnost uređivanja i generiranja datoteka, uključujući Excel, još od prošlog rujna, piše Engadget.