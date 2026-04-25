Strah vas je Linuxa? Evo u koje mitove o njemu možete prestati vjerovati

Nastojeći odmaknuti se od ovisnosti o američkom softveru , rastući broj institucija u više članica Europske unije počinje prebacivati svoja računala na neko od brojnih izdanja Linuxa.

To bi se moglo uskoro promijeniti, barem što Europe tiče.

Operativni sustav otvorenog računalnog koda Linux s nama je već godinama, ali dosad nije uspio ozbiljnije izazvati dominaciju Microsofta i Applea kad je riječ o tržištu osobnih računala.

Iako zasad nema naznaka za to, nije nemoguće da će taj trend s vremenom zahvatiti i Hrvatsku.

Prepreka bržem širenju su, između ostalog, predrasude o tome kako taj operativni sustav funkcionira, što sve može, kako ga koristiti...

Ovo su neki od mitova o Linuxu u koje slobodno možete prestati vjerovati.

Ništa bez naredbene linije

Jedan od najvećih mitova o Linuxu je tvrdnja da u njemu ne možete napraviti praktično ništa bez korištenja naredbene linije.

To nije točno, pogotovo kad je riječ o modernijim izdanjima kao što su Linux Mint ili Pop!, koja omogućavaju korištenje računala kao da je riječ o Windowsima ili MacOS-u.

Računala s Linuxom danas imaju odgovarajuća grafička korisnička sučelja za trgovine i postavke hardvera, instalacijske programe, podršku za kamere i mikrofone...

Loše iskustvo igranja

Prije desetak godina ovo je možda i bilo točno. No Linux je u međuvremenu dostigao Windowse, a u pojedinim područjima ih je i nadmašio.

S distribucijama usmjerenim na igre poput SteamOS-a i Bazzitea, igranje za jednog igrača je glatkije nego ikad, s boljim brojem sličica u sekundi, nižom latencijom.... Zbog popularnosti Steam Decka sve više razvojnih programera nastoji osigurati podršku za njihove igre i za Linux.

Ipak, igranje za više igrača može biti malo teže nego na Windowsima, pa biste mogli biti uskraćeni za naslove kao što su Call of Duty, Escape from Tarkov i drugi.

Možete konzultirati stranice poput AreWeAntiCheatYet ili ProtonDB kako biste provjerili hoće li vaša omiljena igra raditi na Linuxu.