Rusi uspješno lansirali novu raketu: 'Iskorak u istraživanju svemira'

Sojuz-5 , koju ruska svemirska agencija Roskosmos opisuje kao raketu-nosač opremljenu najsnažnijim svjetskim motorom na tekuće gorivo, uspješno je poletjela 30. travnja u 21:00 po moskovskom vremenu, stoji u njezinom priopćenju. Nova raketa, sposobna nositi do 17 tona korisnog tereta, značajno će smanjiti troškove lansiranja te je učinkovitija od svojih prethodnica u postavljanju objekata poput satelita u nisku Zemljinu orbitu, priopćila je agencija.

Dmitrij Bakanov, čelnik Roskosmosa, izjavio je da će raketa – koju je pozdravio kao "novi iskorak u istraživanju svemira" – otvoriti nova radna mjesta u Rusiji i Kazahstanu.

Bakanov je ranije izvijestio predsjednika Vladimira Putina da je Sojuz-5 prva nova raketa koju je Rusija razvila od 2014. godine, prenosi Reuters.