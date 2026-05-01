Rusi uspješno lansirali novu raketu: 'Iskorak u istraživanju svemira'

Rusija je po prvi put testirala svoju novu raketu Sojuz-5, objavila je državna svemirska agencija u četvrtak kasno navečer, navodeći da je polijetanje s kozmodroma Bajkonur u Kazahstanu prošlo bez ikakvih poteškoća.
Sojuz-5, koju ruska svemirska agencija Roskosmos opisuje kao raketu-nosač opremljenu najsnažnijim svjetskim motorom na tekuće gorivo, uspješno je poletjela 30. travnja u 21:00 po moskovskom vremenu, stoji u njezinom priopćenju. Nova raketa, sposobna nositi do 17 tona korisnog tereta, značajno će smanjiti troškove lansiranja te je učinkovitija od svojih prethodnica u postavljanju objekata poput satelita u nisku Zemljinu orbitu, priopćila je agencija.
Dmitrij Bakanov, čelnik Roskosmosa, izjavio je da će raketa – koju je pozdravio kao "novi iskorak u istraživanju svemira" – otvoriti nova radna mjesta u Rusiji i Kazahstanu.
Bakanov je ranije izvijestio predsjednika Vladimira Putina da je Sojuz-5 prva nova raketa koju je Rusija razvila od 2014. godine, prenosi Reuters.