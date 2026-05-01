SOJUZ-5

Rusi uspješno lansirali novu raketu: 'Iskorak u istraživanju svemira'

I.H./Hina

01.05.2026 u 12:11

Ruska raketa (ilustracija) Izvor: Profimedia / Autor: Not supplied / WillWest News / Profimedia
Bionic
Reading

Rusija je po prvi put testirala svoju novu raketu Sojuz-5, objavila je državna svemirska agencija u četvrtak kasno navečer, navodeći da je polijetanje s kozmodroma Bajkonur u Kazahstanu prošlo bez ikakvih poteškoća.

Sojuz-5, koju ruska svemirska agencija Roskosmos opisuje kao raketu-nosač opremljenu najsnažnijim svjetskim motorom na tekuće gorivo, uspješno je poletjela 30. travnja u 21:00 po moskovskom vremenu, stoji u njezinom priopćenju. Nova raketa, sposobna nositi do 17 tona korisnog tereta, značajno će smanjiti troškove lansiranja te je učinkovitija od svojih prethodnica u postavljanju objekata poput satelita u nisku Zemljinu orbitu, priopćila je agencija.

Dmitrij Bakanov, čelnik Roskosmosa, izjavio je da će raketa – koju je pozdravio kao "novi iskorak u istraživanju svemira" – otvoriti nova radna mjesta u Rusiji i Kazahstanu.

Bakanov je ranije izvijestio predsjednika Vladimira Putina da je Sojuz-5 prva nova raketa koju je Rusija razvila od 2014. godine, prenosi Reuters.

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
najpopularnije

Još vijesti