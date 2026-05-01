Udar na ruski Černobil: Ukrajina dronovima napala crnomorsku luku, izlila se nafta

Tuapse, grad na sjeveroistočnoj obali Crnog mora, proteklih je tjedana meta čestih ukrajinskih napada , posebice njegov naftni terminal. Vlasti su zbog kontinuiranih napada zatvorile škole, a stanovnicima je poručeno da zbog zagađenja ne piju vodu.

„U Tuapseu je, nakon napada dronom kijevskog režima, izbio požar na području lučkog terminala”, objavio je glavni stožer regije Krasnodar na platformi Telegram.

U izvješću se navodi da su hitne službe na terenu, a u gašenju požara angažirano je 128 vatrogasaca i 41 interventno vozilo. Područje je već bilo pod izvanrednim stanjem od utorka, kada je u napadu izbio golem požar u rafineriji. Proizvodnja je nastavljena, a u more se izlila nafta, piše Reuters.

Ukrajinske bespilotne letjelice u četvrtak su pogodile i rafineriju nafte u blizini ruskog grada Perma, što je drugi uzastopni napad na postrojenja u planinama Urala. Ukrajinska vojska priopćila je da je pogodila i rafineriju u južnoj ruskoj regiji Orenburg. Oba napada dogodila su se na oko 1500 km udaljenosti od Ukrajine.

Rusija je tijekom noći na petak pak pogodila lučku infrastrukturu u Odesi, ranivši dvije osobe, objavio je guverner te regije na jugu Ukrajine. U napadima na Odesu uništen je jedan stan te si izbili požari na dvije višekatnice, prenosi Reuters. U lukama na moru i na rijeci Dunav prouzročena je šteta na vezovima i skladištima, no luke nastavljaju s radom, dodale su vlasti.