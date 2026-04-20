Anthropic se nezadrživo penje prema Olimpu IT-ja. Kako im to polazi za rukom?

Tvrtka za umjetnu inteligenciju dominantna je sila u globalnom tehnološkom sektoru, privlačeći interes investitora koji je procjenjuju na približno 678,3 milijarde eura. Što stoji iza njenog uspjeha?
Anthropic je u nekoliko mjeseci više nego udvostručio svoju privatnu procjenu vrijednosti, potkrijepljenu stopom rasta prihoda koja se navodno popela na 25,4 milijarde eura.
Dok se tvrtka sa sjedištem u San Franciscu (SAD) priprema za potencijalnu inicijalnu javnu ponudu dionica – možda već sljedeće jeseni – u središtu je rasprave o ravnoteži između brzog rasta i odgovornog skaliranja.
Navodne mogućnosti Mythosa, novog modela umjetne inteligencije, polučile su i pohvale za učinkovitost i upozorenja o mogućim sigurnosnim rizicima.
Američki ministar financija Scott Bessent i predsjednik Federalnih rezervi Jerome Powell navodno su u Washingtonu sazvali zatvoreni sastanak s direktorima glavnih banaka u Sjedinjenim Državama.
Na brzinu organizirano okupljanje imalo je cilj upozoriti vodstvo Wall Streeta na duboke sistemske rizike koje predstavlja Mythos.
Fokus na poslovne korisnike
I prije tog modela Anthropic se već našao u osjetljivoj poziciji u pogledu odnosa s državom jer su odbili dopustiti američkom Ministarstvu rata korištenje njihovih modela za automatizirano naoružanje i masovni nadzor. Taj stav koštao je tvrtku unosnih ugovora s Pentagonom, ali ne i spriječio u širenju poslovanja.
Pokretačka snaga rasta je temeljna tranzicija u načinu na koji Anthropic pristupa tržištu te su fokus s istraživanja i sigurnosti prebacili na agresivan prodor u segment poslovnog softvera. Velike korporacije sve se više okreću inačicama modela Claude da bi automatizirale složene interne procese, što je značajno povećalo Anthropicovu zaradu.
Za razliku od konkurenata poput OpenAI-a, koji su težili širokoj privlačnosti za potrošače, Anthropic se usredotočio na preuzimanje uloge primarne infrastrukture za profesionalne i tehničke tijekove rada. Taj je fokus razlog zbog kojeg je tržište spremno prihvatiti tako visoko vrednovanje tvrtke.
Microsoft novog doba
Tvrtka nastoji učiniti svoje modele jednostavnima za korištenje i teškima za zamjenu, slično kao što je to svojedobno učinio Microsoft sa softverskim paketom Office.
Ta bi ih strategija mogla izolirati od volatilnosti i jake konkurencije u tehnologiji usmjerenoj na potrošače, a uvođenjem naknada za potrošnju najintenzivnijim poslovnim korisnicima pokazali su jasnu sposobnost monetizacije svog najnaprednijeg intelektualnog vlasništva.
Mythos se predstavlja kao značajan skok naprijed u autonomnom razmišljanju, ali njegova moć izazvala je uzbunu u financijskom sektoru. Njegove mogućnosti, osobito u identificiranju softverskih ranjivosti, potencijalno bi mogle biti korištenje za orkestriranje sofisticiranih kibernetičkih napada na globalnu bankarsku infrastrukturu.
To je navelo Anthropic na implementaciju stroge kontrole pristupa, čime su stavili sigurnost na prvo mjesto, ali i komplicirali odnos s raznim dionicima. Sukob s američkim Ministarstvom obrane stvorio je jedinstvenu dinamiku –jedan od potencijalno najvrjednijih startupova umjetne inteligencije na svijetu ukrstio je koplja s jednim od najvećih potencijalnih kupaca na svijetu, Pentagonom.
Usprkos tome, entuzijazam investitora za glasine o javnoj ponudi dionica ne jenjava. To tržište trenutno doživljava val zamaha, a na njega računaju i drugi veliki igrači, poput SpaceX-a. IPO bi osigurao potreban kapital za pokrivanje ogromnih troškova povezanih s obukom trenutne i sljedeće generacije AI modela.
Kako se tvrtka približava posljednjem tromjesečju 2026., ostaje pitanje može li zadovoljiti neumoljive zahtjeve za rastom javnih dioničara, a istovremeno održati stroge sigurnosne granice koje definiraju njezin korporativni identitet, piše Euro News.