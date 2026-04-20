Anthropic se nezadrživo penje prema Olimpu IT-ja. Kako im to polazi za rukom?

Tvrtka za umjetnu inteligenciju dominantna je sila u globalnom tehnološkom sektoru, privlačeći interes investitora koji je procjenjuju na približno 678,3 milijarde eura. Što stoji iza njenog uspjeha?

Anthropic je u nekoliko mjeseci više nego udvostručio svoju privatnu procjenu vrijednosti, potkrijepljenu stopom rasta prihoda koja se navodno popela na 25,4 milijarde eura. Dok se tvrtka sa sjedištem u San Franciscu (SAD) priprema za potencijalnu inicijalnu javnu ponudu dionica – možda već sljedeće jeseni – u središtu je rasprave o ravnoteži između brzog rasta i odgovornog skaliranja. Navodne mogućnosti Mythosa, novog modela umjetne inteligencije, polučile su i pohvale za učinkovitost i upozorenja o mogućim sigurnosnim rizicima.

Američki ministar financija Scott Bessent i predsjednik Federalnih rezervi Jerome Powell navodno su u Washingtonu sazvali zatvoreni sastanak s direktorima glavnih banaka u Sjedinjenim Državama. Na brzinu organizirano okupljanje imalo je cilj upozoriti vodstvo Wall Streeta na duboke sistemske rizike koje predstavlja Mythos. Fokus na poslovne korisnike I prije tog modela Anthropic se već našao u osjetljivoj poziciji u pogledu odnosa s državom jer su odbili dopustiti američkom Ministarstvu rata korištenje njihovih modela za automatizirano naoružanje i masovni nadzor. Taj stav koštao je tvrtku unosnih ugovora s Pentagonom, ali ne i spriječio u širenju poslovanja. Pokretačka snaga rasta je temeljna tranzicija u načinu na koji Anthropic pristupa tržištu te su fokus s istraživanja i sigurnosti prebacili na agresivan prodor u segment poslovnog softvera. Velike korporacije sve se više okreću inačicama modela Claude da bi automatizirale složene interne procese, što je značajno povećalo Anthropicovu zaradu. Za razliku od konkurenata poput OpenAI-a, koji su težili širokoj privlačnosti za potrošače, Anthropic se usredotočio na preuzimanje uloge primarne infrastrukture za profesionalne i tehničke tijekove rada. Taj je fokus razlog zbog kojeg je tržište spremno prihvatiti tako visoko vrednovanje tvrtke.