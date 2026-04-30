Igrate videoigre? Ruski obavještajci vas možda pokušavaju regrutirati

Istovremeno, u Africi se promoviraju modifikacije popularne igre Hearts of Iron IV, poput videoigre African Dawn, u kojima se Rusija prikazuje kao osloboditelj od kolonijalizma, dok se zapadne zemlje predstavljaju kao neprijatelji. Takvi sadržaji često romantiziraju i ruske paravojne strukture poput Wagnera , piše United24media .

Jedan od konkretnih slučajeva zabilježen je u Južnoafričkoj Republici , gdje su dvojica mladića kontaktirana putem platforme Discord tijekom igranja igre Arma 3. Nakon što su im obećani novac, rusko državljanstvo i obrazovanje, otišli su u Rusiju . Nekoliko tjedana kasnije, jedan od njih poginuo je na bojištu u regiji Luhansk.

Od početka rata u Ukrajini 2022. godine, Rusija je navodno regrutirala više od 18.000 stranih državljana iz 128 zemalja , koristeći različite kanale – od diplomatskih i kulturnih veza do internetskih platformi i videoigara .

Kako videoigre postaju alat za utjecaj

Moderne videoigre funkcioniraju kao društvene mreže – s komunikacijom, razmjenom informacija i stalnom interakcijom među igračima. Upravo to ih čini pogodnima za oblikovanje stavova i ponašanja.

Prema analitičarima, operateri prate ne samo uspjeh igrača, nego i način donošenja odluka. Time procjenjuju sklonost riziku, reakcije na krize i spremnost na radikalne poteze. Igra tako postaje sofisticirani alat za prikupljanje podataka i selekciju potencijalnih meta.

Kako bi identificirali najodlučnije pojedince, zadaci u igrama postupno postaju kompleksniji i zahtjevniji. Oni koji se pokažu najspremnijima mogu kasnije postati meta daljnjeg utjecaja – pa i regrutacije.

Primjer 'GrishaPutin': Od streama do bojišta

Posebnu ulogu u ovoj strategiji imaju influenceri i streameri. Među njima se ističe Grigory Korolyov, poznat kao GrishaPutin, koji putem platformi poput Twitch i YouTube promovira narative bliske ruskim vojnim strukturama.

Njegovi sadržaji često uključuju prikupljanje sredstava za ruske vojne potrebe, uključujući dronove. Donatori, uz dodatnu naknadu, mogu čak 'personalizirati' opremu i dobiti video njezine uporabe, čime se briše granica između virtualnog i stvarnog nasilja.

Gejmifikacija rata i manipulacija mladima

U takvim okruženjima rat se prikazuje kao produžetak igre – svojevrsna 'viša razina'. Sudjelovanje u stvarnim sukobima prezentira se kao herojski čin, dok se nasilje normalizira kroz mehanizme nagrade i napretka.

Ovaj pristup posebno pogađa mlađe korisnike, koji su osjetljiviji na emocionalne poticaje i sustave nagrađivanja. Uspjeh u igri može stvoriti osjećaj samopouzdanja koji se prenosi u stvarni svijet.

Primjeri iz Ukrajine: Igrači kao izvor podataka

Ukrajinske vlasti upozorile su i na slučajeve u kojima su mobilne igre korištene za prikupljanje obavještajnih podataka. U jednoj aplikaciji s elementima proširene stvarnosti, korisnici su poticani da fotografiraju lokacije i dijele geolokacijske podatke u zamjenu za virtualne nagrade.

Na taj način, često nesvjesno, prikupljani su podaci o kritičnoj infrastrukturi. Prema ukrajinskim sigurnosnim službama, aplikacija je bila povezana s tvrtkom koja ima veze s ruskim obavještajnim strukturama.