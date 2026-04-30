NOVA ZNAČAJKA

Mučite se s izgovorom stranih riječi? Google Translate će vam u tome pomoći

Miroslav Wranka

30.04.2026 u 13:40

Izvor: Google / Autor: Google
Nova značajka bi trebala biti dostupna svima besplatno. Ali, čini se kako uvođenje ide sporo i ne naročito dosljedno

Uz prijevod, Google Translate sada nudi i mogućnost vježbanja izgovora.

Poput Duolinga, aplikacija za prijevod koja ove godine obilježava 20 godina postojanja može slušati vaš pokušaj izgovora određene riječi, fraze ili rečenice i ponudit će povratne informacije na temelju toga kako njegova umjetna inteligencija procijeni vaš pokušaj.

Aplikacija može ponuditi i smjernice za izgovor. Evo kako bi trebala funkcionirati.

Nakon što unesete riječ, frazu ili rečenicu i aplikacija je prevede, na dnu stranice pojavit će se nova opcija Practice.

Nakon što ju kucnete, otvorit ćete izbornik Pronunciation.

Možete ponovno poslušati prijevod, ali kucnite Pronunciation i Google Translate će otvoriti skočni izbornik s fonetskim izgovorom navedenim ispod prijevoda.

Istovremeno, aplikacija aktivira mikrofon vašeg uređaja, kako bi uhvatila to što ćete izgovoriti.

Nakon što završite, aplikacija će obraditi vaš pokušaj i dati vam savjet.

Nova značajka bi trebala biti dostupna svima besplatno. Ali, čini se kako uvođenje ide sporo i ne naročito dosljedno, pa se naoružajte strpljenjem, piše Life Hacker.

