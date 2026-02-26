Svi odjednom spominju 'claws'. O čemu se radi? Evo što trebate znati

O čemu se radi i zašto je tako popularna? Pogledajmo.

Među pregršt novih izraza vezanih za umjetnu inteligenciju u zadnje vrijeme sve češće se susrećemo s riječju claw (kandža).

Što su claws?

Jednostavno rečeno, to je posebna vrsta osobnog pomoćnika temeljenog na umjetnoj inteligenciji otvorenog računalnog koda koji se pokreće lokalno na uređaju, često Mac Miniju. Možete mu dati pristup svom kalendaru, e-pošti, alatima za kodiranje, web preglednicima, modelima umjetne inteligencije i još mnogo čemu.

Koristeći ove alate, kandža može autonomno obavljati zadatke u vaše ime: odgovarati na e-poštu i zakazivati sastanke, recimo. Ako treba kodirati novu aplikaciju dok spavate, možete je povezati sa svojim ChatGPT-jem ili Claudeom i pustiti je neka obavi posao.

Nedavno je istraživač umjetne inteligencije Andrej Karpathy objavio mini esej na X-u, a govorio je o 'petljanju s kandžama'. Ako vam je njegovo ime poznato, to je vjerojatno zato što je promicao također popularan termin vibe kodiranje. Karpathy u objavi navodi da je claws, osim na Mac Miniju, moguće pokrenuti na drugim uređajima, pa i na Raspberry Piju.