Američki general iskreno priznao: ‘Iran nam je nanio štetu, a sad zamislite što bi nam napravila Kina’

Američki general zadužen za logistiku i održavanje borbene spremnosti Marinskog korpusa upozorio je da Sjedinjene Države Kinu ne smiju promatrati kao ‘gotovo ravnopravnog’ suparnika, nego kao protivnika koji im je već sada ravan u nizu ključnih područja

General-pukovnik Stephen Sklenka, zamjenik zapovjednika američkih marinaca za instalacije i logistiku, rekao je na skupu Modern Day Marine Expo 2026. u Washingtonu da bi eventualni sukob SAD-a i Kine bio znatno ozbiljniji od trenutačno zaustavljenog sukoba s Iranom, prenosi TWZ. ‘Kina je ravnopravan suparnik’ ‘Ne postoji prijetnja koja je veća od Narodne Republike Kine’, rekao je Sklenka. ‘Nemojte slušati te gluposti o tome da su oni gotovo ravnopravan suparnik. Oni su ravnopravan suparnik jer nam pariraju u gotovo svakom mjerilu nacionalnog utjecaja.’

Sklenka je ranije bio zamjenik zapovjednika američkog Indo-pacifičkog zapovjedništva, a rekao je da se u toj ulozi dobro upoznao s načinom na koji kineski predsjednik Xi Jinping razmišlja i s njegovim namjerama. Prema njegovim riječima, Xijeva je vizija ‘srušiti međunarodni poredak’ i zamijeniti Sjedinjene Države na mjestu globalnog vođe. Dodao je da je upravo kineski pristup pomogao oblikovati njegovo vlastito razumijevanje modernog ratovanja, osobito u Tihom oceanu i protiv ravnopravnog protivnika. Lekcije iz sukoba s Iranom Sklenka je kao upozorenje naveo iskustva iz operacije Epic Fury. Prema njegovim riječima, SAD je u tom sukobu mogao dopremati snage u područje operacija kroz nebo i more koji uglavnom nisu bili osporavani, no Iran je ipak uspio nanijeti štetu američkim snagama i saveznicima. ‘Otprilike smo dva mjeseca u borbenim operacijama Epic Furyja. Naši su vojnici, nažalost, ranjeni i ubijeni u iranskim napadima. Lansirali su stotine dronova i balističkih projektila na naše baze i naše saveznike u regiji – Izrael, Saudijsku Arabiju, Katar, Kuvajt i Jordan’, rekao je Sklenka.

Američki arsenal upotrijebljen za napad na Iran Izvor: Wikimedia Commons / Autor: Val Gempis







Američki arsenal upotrijebljen za napad na Iran Izvor: Wikimedia Commons / Autor: Val Gempis

To, prema njegovim riječima, pokazuje da američke baze više ne mogu biti promatrane kao sigurna administrativna uporišta. ‘Moramo početi gledati na naše baze kao na borbene formacije, jednako važne kao divizije, zrakoplovna krila i marinske ekspedicijske jedinice’, poručio je. ‘Iran je pokazao što može srednje jaka sila’ Američki general ocijenio je da je Iran pokazao kako i srednje jaka sila može ozbiljno ugroziti vojno nadmoćnijeg protivnika. ‘Kao organizacija koja uči, moramo se pitati kako svaku lekciju iz ovog sukoba prenosimo dalje i kako osigurati da budemo jednako spremni za sukob s Kinom’, rekao je. Zatim je upozorio da bi izazovi u sukobu s Kinom bili višestruko veći. ‘Razmislite o složenosti problema s kojima se suočavamo u slučaju Irana, a zatim se zapitajte kako ćemo reagirati kada se suočimo s državom koja je druga po veličini svjetskog BDP-a’, rekao je Sklenka. ‘Iran nema ni približno kinesku gospodarsku snagu. Nema njihovu industrijsku bazu. A pogotovo nema njihov tempo vojne modernizacije.’

Kineska industrijska prednost Sklenka tvrdi da kineska proizvodna baza posljednjih 10 do 15 godina nadmašuje američku. ‘Xi je na ratnim postavkama. U to nema sumnje’, rekao je. ‘To se oslanja na industrijsku bazu koja proizvodi više od svijeta u brodovima i čeliku, rijetkim mineralima, satelitima i streljivu.’ Posebno je istaknuo kineske brodograđevne kapacitete. ‘Kineski brodograđevni kapacitet navodno je 230 puta veći od američkog’, rekao je Sklenka. Dodao je da je Kina više nego udvostručila gradnju nuklearnih podmornica te da brzo širi arsenal balističkih i krstarećih projektila. ‘Njihov nuklearni arsenal najbrže je rastući na svijetu. Razvijaju nove, inteligentizirane oblike ratovanja. Koriste umjetnu inteligenciju, rojeve dronova i istražuju kognitivne i inovacijske domene kako bi ostvarili prevlast’, rekao je. Prema njegovoj ocjeni, Kina gradi vojsku projektiranu za dominaciju u Tihom oceanu, ali dugoročno i izvan njega. ‘Ne žele dijeliti vodeće mjesto’

Sklenka smatra da su kineske namjere jasne. ‘Žele ponovno steći položaj koji sami nazivaju Srednjim Kraljevstvom i vratiti ono što smatraju svojim pravim mjestom u svijetu’, rekao je. ‘Nisu zainteresirani dijeliti tu poziciju s nama ili s bilo kim drugim. Pogled glavnog tajnika Xija jest da je došlo njihovo vrijeme.’ Dodao je da se američka vojska mora prilagoditi toj promjeni. ‘Nitko od nas tko je danas u uniformi nije morao djelovati u svijetu u kojem nas stvarno ravnopravan protivnik istodobno osporava u svakoj domeni’, rekao je Sklenka. ‘Govorimo o kopnenoj i izvankopnenoj domeni, kinetičkoj i nekinetičkoj. Morat ćemo se boriti da uopće dođemo do borbe.’ Pritom je upozorio da se SAD ne može oslanjati na obrasce iz 1980-ih i 1990-ih. ‘Povijest je dokazala, a naše sadašnje operacije potvrđuju, da društvo koje može najuspješnije projicirati i održavati moć te održavati svoje snage, na kraju pobjeđuje’, rekao je.

Kineska vojska Izvor: EPA / Autor: STR







Kineska vojska Izvor: EPA / Autor: STR

Baze više nisu sigurna pozadina Sklenka je posebno upozorio na ranjivost američkih vojnih postrojenja, i u inozemstvu i na američkom tlu. Prema njegovim riječima, povećanje zaliha streljiva, nabava novih oružanih sustava ili razvoj umjetne inteligencije neće biti dovoljni ako snage ne mogu ni napustiti bazu. ‘Sposobnost mobilizacije i raspoređivanja počiva na spremnosti naših instalacija. To je koncept s kojim se tek sada ozbiljno počinjemo nositi’, rekao je. Naglasio je da baze, postaje i vojna uporišta treba promatrati kao ‘prve crte odlučujućeg terena’, a ne samo kao logističku pozadinu. ‘Ne govorim samo o bazama u prvom otočnom lancu. Naše instalacije na američkom teritoriju izložene su nekinetičkim napadima. Takvi napadi bit će jednako onesposobljavajući i strateški važni kao bilo koji kinetički napad’, rekao je. Prvi udari mogli bi biti kibernetički Prema Sklenki, početak mogućeg budućeg rata možda neće izgledati onako kako se često zamišlja. ‘Prvi hici sljedećeg rata vjerojatno neće biti ispaljeni u Južnom kineskom moru ili u Tajvanskom tjesnacu’, rekao je. ‘To bi mogao biti kibernetički napad na električnu mrežu u našoj bazi, kampanja dezinformiranja usmjerena na vojne obitelji ili roj dronova koji polijeće u blizini jedne od naših instalacija.’