Mogu li trgovine aplikacijama riješiti problem pristupa maloljetnika društvenim mrežama?

Snap vjeruje da bi provjera obavljena u trgovinama dala 'konzistentnije signale o dobi' s uređaja, što bi pomoglo u sprječavanju maloljetnih korisnika u korištenju aplikacija koje ne bi trebali koristiti. Stručnjaci kažu da taj pristup, sam po sebi, neće stvoriti sigurnije okruženje online. Roditelji mogu dobiti kontrolu, ali to neće ukloniti značajke koje izazivaju ovisnost.

Dok Europa raspravlja o tome treba li djeci ograničiti pristup društvenim mrežama, velike tehnološke tvrtke imaju prijedlog: ovlastite i zadužite za to trgovine aplikacijama. Meta Platforms tvrdi da bi roditelji trebali imati mogućnost odobriti ili odbiti zahtjeve svoje djece za preuzimanjem aplikacija društvenih mreža te da bi njihova dob trebala biti potvrđena u tom procesu.

Problemi počinju nakon preuzimanja

Dvije trgovine dominiraju svjetskim tržištem aplikacijama: Appleov App Store i Googleov Play. Obje već nude alate za roditeljski nadzor. Appleova značajka Ask to Buy obavještava roditelja kada dijete pokuša preuzeti ili kupiti aplikaciju, što omogućuje odobravanje ili odbijanje zahtjeva.

Roditelji također mogu izraditi dječji korisnički račun koji dijeli dobni raspon s aplikacijama da bi omogućili ugrađene zaštite ili postaviti ograničenja sadržaja na temelju dobi kako aplikacije za odrasle ili za starije od 13 godina uopće ne bi bile prikazane.

Googleova značajka Family Link omogućuje roditeljima postavljanje ograničenja vremena pred ekranom, filtriranje sadržaja u traci za pretraživanje i na YouTubeu, kao i praćenje lokacije djeteta putem mobitela. Ali nakon što je aplikacija preuzeta, ne preostaje im puno toga što mogu napraviti i malo je načina za kontrolu onoga što se događa u njoj.

Problem je to što roditelji možda ne znaju kako učinkovito koristiti te alate i potencijalno bi mogli odobriti aplikacije koje ne bi trebali. Također, ograničenja trgovina aplikacijama vrše pritisak na njih te se često oslanjaju na djecu za tehnološka pitanja.

Djeca bi pak mogla pronaći vlastita rješenja, poput odobravanja zahtjeva za preuzimanje izravno s roditeljevog mobitela bez dopuštenja ili potpunog zaobilaženja kontrola vraćanjem na tvorničke postavke.

Tehnički vještija djeca mogla bi otići korak dalje i instalirati drugi operativni sustav nakon resetiranja, onaj koji se ne oslanja na Appleov ili Googleov softver. To bi im moglo omogućiti lakši pristup alternativnim trgovinama aplikacija kao što je F-Droid.

Dobna ograničenja u trgovinama aplikacija također ne rješavaju problem pristupa društvenim mrežama sa stolnih računala.​ A djeca bi mogla i zaobići pojedine mjere za provjeru dobi, poput slika i skeniranja lica.