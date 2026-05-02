Od 1. rujna stiže novi namet dijelu Hrvata: Tko nema ovu spravu, plaćat će penale

Iako je krajnji rok za ugradnju razdjelnika 1. siječnja 2027. godine , Pravilnik o načinu raspodjele i obračuna troškova predvidio je naknadu za poticanje učinkovitosti grijanja koja stupa na snagu 1. rujna 2026. godine. To znači da će svi koji do 1. rujna ne ugrade razdjelnike morati plaćati minimalno 50 centi po kvadratnom metru . Iako se naknada naziva 'poticajem' radi se zapravo o penalizaciji krajnjih kupaca koji ne žele ili ne stignu ugraditi razdjelnike do tog roka.

Naime, još je u listopadu 2025. godine na snagu stupio novi Zakon o tržištu toplinske energije koji predviđa obaveznu ugradnju razdjelnika topline u sve stanove i kuće u Hrvatskoj koji su spojeni na zajednički sustav grijanja odnosno toplane.

Osim toga, nakon 1. siječnja, svi stanovi koji ne ugrade razdjelnike na računima će dobiti trajni trošak od 50 centi po metru kvadratnom, sve dok razdjelnici ne budu ugrađeni.

Moglo bi biti listi čekanja i gužve

Zdravko Vladanović iz Udruge predstavnika suvlasnika stambenih grada Zagreba, u priopćenju je apelirao na građane koji se griju putem toplane, da požure s odabirom operatera i krenu s ugradnjom razdjelnika, jer bi im se u protivnom moglo dogoditi da neće doći na rade prije primjene 'penalizacije'. Upozorio je i kako su, s početkom sezone grijanja, moguće situacije u kojima bi se sustav mogao preopteretiti jer tvrtke koje se bave ugradnjom razdjelnika nemaju dovoljno kapaciteta da ispune sve zahtjeve odjednom.

'Očekujemo potencijalni kaos nakon završetka ljetne sezone, kada će potražnja za razdjelnicima biti najveća. Tada će se pojaviti i liste čekanja, jer ovlaštene tvrtke koje se bave instalacijom nemaju takve kapacitete', istaknuo je Vladanović te dodao: 'Važno je da se u ovaj proces uđe informirano i na vrijeme'.

Savjetuje predstavnicima suvlasnika i kupcima toplinske energije da se na vrijeme raspitaju o mogućnostima ugradnje i zatraže ponude. Posebno je naglasio korisnicima da kontaktiraju provjeren tvrtke, koje imaju snažnu korisničku podršku kako bi se izbjegli dodatni troškovi i eventualne prijevare.

Koliki će biti računi bez razdjelnika?

Vladanović je posebno istaknuo situaciju u zgradama u kojima nisu svi stanovi ugradili razdjelnike.

'U tom slučaju njihov udio potrošnje računa se s korekcijskim faktorom tri', ističe.

To u praksi znači da će stan koji nema razdjelnike u zgradi koja je prešla na novi način obračuna s razdjelnicima, grijanje plaćati kao da ima tri puta veću kvadraturu, uz dodatnu naknadu za poticanje učinkovitosti grijanja od 50 centi o kvadratnom metru.

S druge strane, ako cijela zgrada odluči ne prijeći na sustav razdjelnika, ostaje model obračuna po površini. Tada se ne primjenjuje korekcijski faktor, ali se i dalje obračunava naknada za poticanje učinkovitosti grijanja od 50 centi po kvadratnom metru.

'Drugim riječima, u oba scenarija građani bez razdjelnika ulaze u dodatni trošak', ističe Vladanović.