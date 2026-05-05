Travanj je bio najgori mjesec za sigurnost kriptovaluta ikad

Tri četvrtine sve kripto vrijednosti izvučene iz hakerskih napada ove godine povezano sa Sjevernom Korejom

S 29 incidenata, koliko ih je zabilježio pružatelj kripto podataka DefiLlama, travanj je bio najgori mjesec u povijesti hakiranja kripto projekata. Zabilježeni su gubici od 651 milijun američkih dolara, što je najveći mjesečni ukupan iznos od ožujka 2022. (isključujući hakiranje Bybita u veljači 2025.), prema podacima tvrtke za kripto sigurnost Certik. U samo dva incidenta - Drift i Kelp DAO - izgubljeno je 579 mil. USD.

Situacija s Driftom također ukazuje na trajni problem u kripto industriji krađa koje potječu iz Sjeverne Koreje. Prema Driftovom timu, hakiranje njihovog protokola uključivalo je šestomjesečnu operaciju socijalnog inženjeringa koja je na kraju dovela do toga da su sjevernokorejski agenti dobili pristup kritičnoj infrastrukturi koja je omogućila sofisticiranu manipulaciju protokolom kako bi izvukli stotine milijuna dolara kriptovaluta. Tvrtka za analizu blockchaina TRM Labs također je nedavno objavila izvješće u kojem se ističe kako je 76 posto sve kripto vrijednosti izvučene iz hakerskih napada ove godine povezano sa Sjevernom Korejom (isključivo iz incidenata Drift i Kelp DAO). Prema njihovoj procjeni, režim te države je tijekom godina zaradio više od šest milijardi USD od svojih operacija hakiranja kriptovaluta. međunaslov Veliki broj sigurnosnih incidenata koji se događaju u području decentraliziranih financija (DeFi) doveo je u pitanje hoće li velike tvrtke s Wall Streeta htjeti iskoristiti ovu tehnologiju za vlastito poslovanje. Iako su Larry Fink iz BlackRocka i Jamie Dimon iz JPMorgan Chasea posljednjih nekoliko godina isticali potencijal tokenizacije, zadnji DeFi hakerski napadi natjerali su neke tvrtke na postavljanje pitanja hoće li ova tehnologija uskoro biti spremna za korištenje u institucionalne svrhe. Hakiranje DeFi protokola Balancer za 120 mil. USD prošle godine bilo je jedno od prvih koje je izazvalo jezu u cijeloj DeFi industriji, jer je uključivalo pametne ugovore koji su prethodno revidirani i smatrani sigurnima nekoliko godina. Nedavno izvješće analitičara JPMorgana ukazalo je na trajne sigurnosne ranjivosti i stagnirajuća vrijednost]i dalje ograničavaju institucionalnu privlačnost DeFi-ja.