Pogledajte žestok istup ogorčenog Zekića: 'Neka se uvrijede. Ovo je sramotno i nedopustivo'

Ono što je donedavno izgledalo kao riješena priča, sada se ponovno otvorilo - Vukovar, koji je već bio otpisan, približio se na samo četiri boda zaostatka.

Gradski vrt bio je dobro ispunjen, navijači su došli podržati momčad u važnom trenutku sezone, no na kraju su s tribina odjekivali samo zvižduci.

Još jedna loša predstava dodatno je razočarala domaću publiku, a atmosfera oko kluba postaje sve teža.

Zekić bez zadrške: 'Neki igrači nisu za Osijek'

U studiju SHNL-a oglasio se i legendarni trener Osijeka Zoran Zekić, koji nije skrivao razočaranje.

'Ovo je bilo bolno gledati. Za sve navijače Osijeka jučer je bio poseban dan, ali igrači ni ovaj put nisu bili na razini ni energijom, ali ni kvalitetom. Nadam se da se nitko neće uvrijediti, ma i neka se uvrijede, ali neki igrači nisu na razini za NK Osijek. Sramotno je i nedopustivo da se Osijek i drugu sezonu zaredom bori za ostanak', rekao je Zekić.

Dodao je i kako se nada da će Osijek ipak izboriti ostanak, ali uz jasnu poruku što slijedi nakon sezone.

Zekić smatra da klub nakon ove turbulentne sezone mora napraviti ozbiljne promjene.

Istaknuo je kako je najvažnije izboriti prvoligaški status, a zatim uoči nove sezone napraviti potpuni reset i krenuti ispočetka.