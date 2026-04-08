Windows zapravo ne briše vaše podatke. Evo što se događa i kako ih ukloniti

Ako mislite da pražnjenje koša za smeće briše vaše datoteke u operativnom sustavu Windows, varate se. Datoteka zapravo nije nestala. I dalje se nalazi na vašem disku, potpuno netaknuta, samo čeka kad će biti prebrisana. Dakle, ako imate osjetljive dokumente, fotografije ili osobne podatke koje ste izbrisali, svatko s pravim softverom za oporavak i pristupom vašem disku može ih vratiti, no Windows ima trik pomoću kojeg možete trajno ukloniti izbrisane datoteke i sve njihove tragove. Pogledajmo o čemu se radi.

Što Windows radi kad nešto obrišete? Kada izbrišete datoteku, bez obzira na to je li trajno izbrisana ili poslana u koš za smeće, Microsoftov operativni sustav zapravo ne briše podatke, već označava prostor koji je ona zauzimala kao dostupan. To čini datoteku nevidljivom za Windows, ali sirovi podaci ostaju na disku. Podatke se nikada zapravo ne briše, već ih Windows samo kasnije pregazi drugim podacima. To je namjerno tako postavljeno jer ubrzava operacije s datotekama, a korisnicima daje i mogućnost oporavka slučajno izbrisanih podataka. No, s druge strane, to znači da bilo tko može pristupiti vašim podacima ako ima pristup disku i odgovarajući alat za oporavak datoteka. Kako obrisati datoteke? Windows ima ugrađenu naredbu za prepisivanje svih navodno praznih blokova podataka još od izdanja 2000. godine, a ona se zove cipher i dizajnirana je za upravljanje sustavom šifriranja datoteka (EFS) na diskovima s NTFS-om. Ali ima i manje poznatu značajku /w, koja prepisuje sav neiskorišteni prostor na vašem disku, brišući sve podatke što su ih ostavile izbrisane datoteke. Naredba koju unosite u Windows Terminal prilično je jednostavna. Otvorite prozor terminala s administratorskim ovlastima i upišite sljedeću naredbu (pritom zamijenite C oznakom pogona koje želite očistiti): cipher /w:C Također možete ciljati određene mape navođenjem putanje: cipher /w:C:\Korisnici\VašeIme\Dokumenti Time dajete uputu naredbi za pokretanje na disku koji sadrži navedenu mapu i očisti dealocirani prostor na cijelom pogonu povezanom s tom putanjom. To je sve što treba učiniti. Nije potreban softver treće strane, nisu potrebni plaćeni alati niti preuzimanja. Alat već postoji na vašem sustavu i počistit će tragove izbrisanih podataka.