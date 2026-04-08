Windows zapravo ne briše vaše podatke. Evo što se događa i kako ih ukloniti

Ako imate osjetljive podatke koje ste izbrisali, svatko s pravim softverom za oporavak i pristupom vašem disku može ih vratiti. Windows ima ugrađeni alat koji može pomoći
Ako mislite da pražnjenje koša za smeće briše vaše datoteke u operativnom sustavu Windows, varate se. Datoteka zapravo nije nestala. I dalje se nalazi na vašem disku, potpuno netaknuta, samo čeka kad će biti prebrisana.
Dakle, ako imate osjetljive dokumente, fotografije ili osobne podatke koje ste izbrisali, svatko s pravim softverom za oporavak i pristupom vašem disku može ih vratiti, no Windows ima trik pomoću kojeg možete trajno ukloniti izbrisane datoteke i sve njihove tragove.
Pogledajmo o čemu se radi.
Što Windows radi kad nešto obrišete?
Kada izbrišete datoteku, bez obzira na to je li trajno izbrisana ili poslana u koš za smeće, Microsoftov operativni sustav zapravo ne briše podatke, već označava prostor koji je ona zauzimala kao dostupan.
To čini datoteku nevidljivom za Windows, ali sirovi podaci ostaju na disku. Podatke se nikada zapravo ne briše, već ih Windows samo kasnije pregazi drugim podacima. To je namjerno tako postavljeno jer ubrzava operacije s datotekama, a korisnicima daje i mogućnost oporavka slučajno izbrisanih podataka.
No, s druge strane, to znači da bilo tko može pristupiti vašim podacima ako ima pristup disku i odgovarajući alat za oporavak datoteka.
Kako obrisati datoteke?
Windows ima ugrađenu naredbu za prepisivanje svih navodno praznih blokova podataka još od izdanja 2000. godine, a ona se zove cipher i dizajnirana je za upravljanje sustavom šifriranja datoteka (EFS) na diskovima s NTFS-om.
Ali ima i manje poznatu značajku /w, koja prepisuje sav neiskorišteni prostor na vašem disku, brišući sve podatke što su ih ostavile izbrisane datoteke.
Naredba koju unosite u Windows Terminal prilično je jednostavna. Otvorite prozor terminala s administratorskim ovlastima i upišite sljedeću naredbu (pritom zamijenite C oznakom pogona koje želite očistiti):
cipher /w:C
Također možete ciljati određene mape navođenjem putanje:
cipher /w:C:\Korisnici\VašeIme\Dokumenti
Time dajete uputu naredbi za pokretanje na disku koji sadrži navedenu mapu i očisti dealocirani prostor na cijelom pogonu povezanom s tom putanjom. To je sve što treba učiniti. Nije potreban softver treće strane, nisu potrebni plaćeni alati niti preuzimanja. Alat već postoji na vašem sustavu i počistit će tragove izbrisanih podataka.
Što cipher zapravo radi?
Naredba cipher /w ne izvodi samo jedan prolaz preko slobodnog prostora na vašem pogonu, već tri međusobno odvojena, od kojih je svaki dizajniran tako da bi postupno otežao oporavak podataka.
Prvi prolaz zapisuje vrijednost 0x00 preko svakog bajta slobodnog prostora. Drugi prolaz zapisuje 0xFF, a treći prolaz potpuno nasumične podatke. Ovaj pristup može izmiješati sve ostatke izbrisanih datoteka do te mjere da ih softver za oporavak ne može rekonstruirati.
Naredba također vrijedi samo za slobodan prostor, što znači da ne dira postojeće datoteke ili mape koje niste obrisali. Ne postoji dakle rizik od slučajnog brisanja nečega što vam još uvijek treba. Fokus je na ciljanom čišćenju nevidljivih podataka koji se nakupljaju na vašem disku tijekom stotina brisanja.
Izvršenje ove naredbe može potrajati, posebno na većim diskovima. Stoga je najbolje pokrenuti je u vrijeme u kojem nemate što drugo raditi s računalom. Također je dobra ideja zatvoriti pokrenute aplikacije prije pokretanja ciphera.
Ovu je naredbu dovoljno pokrenuti jednom u, recimo, svakih šest mjeseci. U pojedinim situacijama može i prije tog roka - primjerice, ako poklanjate ili bacate svoje računalo ili pogon za pohranu.
SSD-ovi imaju drugačija pravila
Prije nego što pokrenete cipher, imajte na umu to da najbolje radi na tradicionalnim rotirajućim tvrdim diskovima. SSD-ovi su pak malo složeniji. Ti diskovi koriste tehnologiju izjednačavanja istrošenosti, što znači da kontroler pogona interno premješta podatke kako bi produžio vijek trajanja ćelija flash memorije unutar pogona.
Zbog ovog mehanizma Windows zapravo nikada ne zna fizičku lokaciju vaših podataka. Kada pokrenete cipher na SSD-u, on će pregaziti slobodni prostor koji Windows može vidjeti. Ali postoje područja SSD-a kojima nije moguće pristupiti putem uobičajenih softverskih naredbi.
Tu će vam dobro doći softver koji je isporučio proizvođač vašeg SSD-a.
Drugi problem je to što pokretanje naredbe cipher stavlja puno ciklusa pisanja na SSD. Ovi diskovi imaju ograničen broj ciklusa pisanja prije nego što prestanu raditi, pa je često pokretanje naredbe cipher brz način skraćivanja vijeka trajanja diska, piše Make Use Of.