Hajduk izjednačio protiv Varaždina nakon velike greške: Pogledajte golove

HAJDUK: T. Silić - Brajković, Šarlija, Marešić, Melnjak - Sigur, Pajaziti - Almena, Pukštas, Šego - Livaja
VARAŽDIN: J. Silić - Boršić, Lesjak, Barać, Maglica - Puclin, Duvnjak - Vuk, Mamić, Latković - Tavares
38'
Josip Silić briljira na golu Varaždina! Sada je sjajno zaustavio Pukštasa.
34'
Kakva sada obrana Josipa Silića. Livaja se dugo namještao u kaznenom prostoru i silovito opalio. Silić je sjajno obranio.
30'
Novi žuti karton za Hajduk. Zaradio ga je Šarlija koji je poludio na suca Kolarića nakon dosuđenog prekršaja.
27'
GOOOOOL! Nije trebalo dugo da se Hajduk vrati u susret. Većinu posla napravio je Niko Sigur koji je sjajno prošao i vratio loptu u sredinu. Tamo je Sven Lesjak nes(p)retno poslao loptu u svoju mrežu.
21'
GOOOOOOL! Varaždin vodi na Poljudu. Sjajnu je loptu dao Vuk za Latkovića koji zaobilazi Silića i zabija za vodstvo gostiju.
17'
Iz kornera koji je uslijedio stigla je najbolja šansa Hajduka na utakmici. Nova sjajna intervencija Josipa Silića nakon što je Pukštas pokušao glavom.
15'
Prijeti Hajduk prvi put na susretu. Dalekometni pokušaj Livaje obranio je Josip Silić.
8'
Niko Sigur je zaradio prvi žuti karton na susretu nakon što je srušio Tavaresa.
6'
Prva prijetnja na susretu djelo je Varaždina. Latković je ostao nečuvan ali je njegov udarac otišao ravno u Tonija Silića.
1'
Krenula je utakmica na Poljudu.