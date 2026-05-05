Bijesni navijači Cityja su odlazili sa stadiona, a onda je loptu uzeo Mateo Kovačić: Pogledajte nestvaran potez

S.Č.

05.05.2026 u 00:02

Kovačić
Izvor: Screenshot / Autor: Screenshot ArenaSport
Manchester City bio je na rubu potpunog sloma, navijači su već počeli napuštati stadion, a onda je lopta stigla do Matea Kovačića. U tom trenutku hrvatski veznjak napravio je potez večeri - i natjerao sve da se vrate na svoja mjesta.

U spektakularnoj utakmici 35. kola Premier lige City je odigrao 3:3 kod Evertona i ozbiljno zakomplicirao borbu za naslov, no u središtu pažnje završio je upravo Kovačić.

Dodavanje koje je vratilo City u život

Građani su vodili 1:0 golom Jeremyja Dokua, ali su u nastavku doživjeli potpuni šok. Everton je preko Barryja i O'Briena preokrenuo na 3:1 i činilo se da je utakmica riješena.

U tom trenutku mnogi su navijači Cityja već krenuli prema izlazima.

A onda je na scenu stupio Kovačić.

Hrvatski reprezentativac, koji se nedavno vratio nakon ozljede, ušao je u igru u završnici i odmah pokazao klasu. Fantastičnim, gotovo nemogućim dodavanjem pronašao je Erlinga Haalanda za pogodak kojim je City smanjio na 2:3 i vratio nadu.

Everton - Manchester City 3:3 | PREMIER LEAGUE (35. kolo)

Bio je to trenutak koji je potpuno promijenio energiju na terenu - i na tribinama.

U samoj završnici Doku je zabio svoj drugi gol za konačnih 3:3, ali bez Kovačićeve magije taj povratak ne bi bio moguć.

Kiks koji može skupo stajati

Unatoč velikom povratku, City je ovim remijem napravio veliki korak unatrag u borbi za naslov. Arsenal sada drži sve u svojim rukama, dok momčad Pepa Guardiole više nema prostora za pogreške.

No u večeri koja nije donijela željeni rezultat, hrvatski veznjak pokazao je zašto je toliko važan - i za City, i za reprezentaciju uoči velikog ljeta.

