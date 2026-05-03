Podstanari ste? Evo gadgeta koji će vam olakšati život

Ali, kako nije riječ o nekretnini u vašem vlasništvu, mogućnosti za to vjerojatno će biti prilično ograničene. Prostor će možda već biti namješten i uređen, ili će najmodavac postaviti stroge uvjete kako ga koristiti i u kakvom ga stanju trebate vratiti.

Pronalaženje mjesta za život može biti prilično stresno. No, jednom kad se nađete u unajmljenom stanu ili kući, poželjet ćete ga prilagoditi svojim željama i potrebama.

Ipak, to ne znači kako ga ne možete učiniti svojim. Evo kako vam u tome tehnologija može pomoći.



Postavite pametni zvučnik

Ne samo što ga možete koristiti za reprodukciju glazbe ili slušanje radija, već može poslužiti i kao središnja jedinica za upravljanje drugim perifernim uređajima, poput primjerice žarulja, a može i postaviti mjerač vremena za kuhanje, prikazivati videozapise i još štošta, reagirajući na vaše glasovne zapovijedi.

Pametna utičnica za uštedu

Pametna utičnica može pretvoriti sve što u nju priključite u ponešto pametni uređaj. Primjerice, možete ih koristiti kako bi uključili ili isključili uređaje naredbom ili automatski. Naime, podržavaju povezivanje s pametnim zvučnicima kako bi reagirale na glasovne naredbe.

Također mogu pratiti potrošnju energije za pojedine uređaje, što može biti korisno za stavljanje troškova pod kontrolu. Ili pomoću njih paliti svjetla na daljinu, što bi moglo odvratiti provalnike dok vas nema kod kuće.

Pametna sigurnosna kamera za zaštitu i nadzor

Pomoću sigurnosne kamere možete pratiti što se događa u vašem domu dok niste tamo.

Može biti prilično korisna ako imate starije ukućane koje treba držati na oku kako bi im se moglo priskočiti u pomoć ukaže li se za time potreba.

Slično vrijedi i za kućne ljubimce, čije aktivnosti možete pratiti na daljinu dok vas nema.

Ove kamere mogu stajati samostalno ili biti montirane. Spajaju se na mrežu Wi-Fija.

Obično njima možete upravljati putem pametnog telefona, a brojni modeli nude i mogućnost dvosmjerne komunikacije.

Robotski usisavači za više vremena i prostora

Glavne prednosti ovih uređaja su kompaktnost, prenosivost i to što ne zauzimaju puno prostora. I, naravno, to što obavljaju dosadan posao umjesto vas.

Robotski usisavači mogu dobro raditi na pločicama, parketu i tepihu. Mnogi od njih mogu se automatski isprazniti kada se napune.

Možete ih kontrolirati s telefona i pomoći im u mapiranju prostora u kojem živite kako bi se učinkovitije kretali.

Neki podržavaju glasovne naredbe i upravljanje putem uređaja za nadzor pametnog doma, piše Make Use Of.