Sega i Lego surađuju:Novi set posveta je legendarnoj retro konzoli

Kockasti Sega Mega Drive (ili Genesis, ako imate američku verziju) ovjekovječen je komadić prošlosti i još jedna Legova gejming kolaboracija
Lego i Sega najavili su novi set koji cilja na nostalgične fanove klasičnih konzola - Lego Sega Genesis. Set će biti dostupan od 1. lipnja putem službenih Lego trgovina i online kanala, po cijeni od oko 40 eura. Model predstavlja umanjenu verziju originalne Genesis konzole, poznate i kao Mega Drive izvan Sjeverne Amerike. Set omogućuje izbor između ta dva naziva, ovisno o preferencijama ili regionalnoj nostalgiji.
S ukupno 479 dijelova, set uključuje dva odvojiva kontrolera širine oko osam centimetara, repliku kartridža s likovima Sonic the Hedgehog i Tails, kao i skrivenu sliku Sonica izrađenu od kockica.
Dimenzije i dodatni elementi
Sastavljeni model visok je oko 3,8 centimetara, širok 15 centimetara i dubok približno 11,5 centimetara. Iako nije funkcionalan, dizajn uključuje niz prepoznatljivih detalja iz originalne konzole.
Ovaj se set nadovezuje na prethodne Lego proizvode inspirirane gaming industrijom, uključujući Nintendo Entertainment System i Game Boy. Lego je ranije izdao i samostalni set kontrolera za Genesis, koji je brzo rasprodan.
S obzirom na popularnost prethodnih izdanja, očekuje se da će i ovaj model imati ograničenu dostupnost nakon lansiranja zaključuje Engadget.