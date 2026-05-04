Sega i Lego surađuju:Novi set posveta je legendarnoj retro konzoli

Lego i Sega najavili su novi set koji cilja na nostalgične fanove klasičnih konzola - Lego Sega Genesis. Set će biti dostupan od 1. lipnja putem službenih Lego trgovina i online kanala, po cijeni od oko 40 eura. Model predstavlja umanjenu verziju originalne Genesis konzole, poznate i kao Mega Drive izvan Sjeverne Amerike. Set omogućuje izbor između ta dva naziva, ovisno o preferencijama ili regionalnoj nostalgiji.

S ukupno 479 dijelova, set uključuje dva odvojiva kontrolera širine oko osam centimetara, repliku kartridža s likovima Sonic the Hedgehog i Tails, kao i skrivenu sliku Sonica izrađenu od kockica.