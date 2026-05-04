SEGA MEGA DRIVE

Sega i Lego surađuju:Novi set posveta je legendarnoj retro konzoli

Damir Rukavina

04.05.2026 u 13:42

tportal
Izvor: Licencirane fotografije / Autor: Lego
Bionic
Reading

Kockasti Sega Mega Drive (ili Genesis, ako imate američku verziju) ovjekovječen je komadić prošlosti i još jedna Legova gejming kolaboracija

Lego i Sega najavili su novi set koji cilja na nostalgične fanove klasičnih konzola - Lego Sega Genesis. Set će biti dostupan od 1. lipnja putem službenih Lego trgovina i online kanala, po cijeni od oko 40 eura. Model predstavlja umanjenu verziju originalne Genesis konzole, poznate i kao Mega Drive izvan Sjeverne Amerike. Set omogućuje izbor između ta dva naziva, ovisno o preferencijama ili regionalnoj nostalgiji.

S ukupno 479 dijelova, set uključuje dva odvojiva kontrolera širine oko osam centimetara, repliku kartridža s likovima Sonic the Hedgehog i Tails, kao i skrivenu sliku Sonica izrađenu od kockica.

tportal
Izvor: Licencirane fotografije / Autor: Lego

vezane vijesti

Dimenzije i dodatni elementi

Sastavljeni model visok je oko 3,8 centimetara, širok 15 centimetara i dubok približno 11,5 centimetara. Iako nije funkcionalan, dizajn uključuje niz prepoznatljivih detalja iz originalne konzole.

Ovaj se set nadovezuje na prethodne Lego proizvode inspirirane gaming industrijom, uključujući Nintendo Entertainment System i Game Boy. Lego je ranije izdao i samostalni set kontrolera za Genesis, koji je brzo rasprodan.

S obzirom na popularnost prethodnih izdanja, očekuje se da će i ovaj model imati ograničenu dostupnost nakon lansiranja zaključuje Engadget.

vezane vijesti

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
OSEBUJNA HALUCINACIJA

OSEBUJNA HALUCINACIJA

Nitko ne zna zašto, ali čini se kako Apple Intelligence izmišlja nove riječi
SEGA MEGA DRIVE

SEGA MEGA DRIVE

Sega i Lego surađuju:Novi set posveta je legendarnoj retro konzoli
ODLAZAK LEGENDE

ODLAZAK LEGENDE

Zbogom, najpoznatiji internetski batleru, i hvala na svemu

najpopularnije

Još vijesti