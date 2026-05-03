Zaboravite majice: Uz traperice sada nosimo ove divne bluze koje donose retro šarm

Ako ove sezone tražite jednostavnu, ali efektnu modnu formulu, odgovor bi mogao biti u nenadmašnom spoju udobnih traperica i boho bluze, komada koji unosi mekoću, ženstvenost i dozu razigranosti u svakodnevne kombinacije

Kao jednu od najpoželjnijih modnih kombinacija za ovu godinu, njemački InStyle izdvaja upravo boho bluze i traperice širih nogavica, a mnoge ih fashionistice obožavaju usprkos aktualnim strujanjima koja podrazumijevaju modele užih nogavica.

Riječ je o kombinaciji koja djeluje dovoljno dotjerano za posao ili izlazak, a pritom zadržava ležernost koju svestrani denim prirodno donosi. Ovakvi su modeli traperica već dulje među omiljenim varijantama jer spajaju ženstvenu siluetu i opušteniji dojam, a boho bluze, inspirirane boemskom, opuštenom i pomalo umjetničkom estetikom, cijelom looku daju stilsku nadogradnju. Umjesto običnog topa ili predvidljive majice dugih rukava, stilisti se slažu da upravo takva bluza unosi više karaktera i ostavlja dojam promišljenog outfita. Kakve se bluze izdvajaju Ove sezone u fokusu su modeli s volumenom, volanima, naborima i romantičnim detaljima, kao i bluze inspirirane estetikom kuće Chloé. Pritom osobito dobro funkcioniraju uz jednostavnu liniju traperica udobnih nogavica jer stvaraju idealnu ravnotežu između lepršavog gornjeg i opuštenog donjeg dijela kombinacije.

InStyle navodi i da se uz traperice visokog struka odlično slažu kraće boho bluze jer vizualno izdužuju noge, a taj se efekt pojačava uz obuću s potpeticom, poput natikača, klompi ili slingback modela. Boho bluze jako su dobar izbor za proljeće jer su dovoljno lagane za prijelazno vrijeme, ali ipak pružaju više pokrivenosti od običnih topova bez rukava. Upravo zato lako funkcioniraju tijekom dana, kad su temperature promjenjive, a istodobno izgledaju elegantnije od basic komada. Osim toga, ovakvi modeli svakoj kombinaciji daju nježniji i ženstveniji prizvuk... Prepoznatljive su po lepršavim krojevima, volanima, vezu, prozračnim materijalima i detaljima koji djeluju opušteno, ali vrlo efektno. Unose lakoću u svaki stajling i dobro funkcioniraju u slojevitom odijevanju, kad jutra još znaju biti svježa, te se lako uklapaju i u dnevne i u večernje kombinacije.

