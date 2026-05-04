Dva lica Marsa: roveri zabilježili spektakularne prizore Crvenog planeta

NASA je nedavno objavila video i fotografije dva različita krajolika na Marsu - usporedivši dva vrlo različita dijela planeta - međusobno udaljenih 3.775 km

NASA je objavila dvije nove panoramske snimke Marsa, koje su snimili roveri Curiosity i Perseverance. Riječ je o širokim 360-stupanjskim prikazima sastavljenima od stotina pojedinačnih fotografija, koji naglašavaju koliko se različiti dijelovi planeta međusobno razlikuju i kako svaki od njih bilježi drugačiji dio njegove geološke prošlosti. Tragovi drevnih jezera u krateru Jezero Panorama rovera Perseverance snimljena je u području nazvanom 'Lac de Charmes', blizu ruba kratera Jezero, gdje je rover sletio 2021. godine. Mozaik od 980 fotografija prikupljenih između prosinca 2025. i siječnja 2026. prikazuje neravan teren oblikovan drevnim djelovanjem vode.

Znanstvenici smatraju da je to područje nekada sadržavalo jezero i riječnu deltu, što ga čini ključnim mjestom u potrazi za mogućim tragovima prošlog mikrobnog života. Slojevite stijene i rasuti blokovi u kadru čuvaju zapise o tim davno nestalim okružjima. U NASA-inom pratećem videu ističe se: 'Ove stijene postojale su mnogo prije nego što je voda ispunila krater...neki dijelovi ovog terena nastali su dok se Mars još formirao, u razdoblju intenzivnog bombardiranja asteroidima.' Podzemna voda oblikovala krajolik kratera Gale S druge strane planeta, rover Curiosity donosi pogled iz kratera Gale, gdje se već godinama penje uz padine planine Mount Sharp. Njegova najnovija panorama sastavljena je od 1.031 fotografije i prikazuje tzv. 'boxwork' formacije - mrežu niskih grebena nastalih djelovanjem podzemne vode.

Te strukture nastale su kada je voda prolazila kroz pukotine u stijeni, ostavljajući minerale koji su kasnije odoljeli eroziji. Rezultat je karakterističan isprepleteni uzorak koji danas dominira krajolikom. Tijekom svoje gotovo 15-godišnje misije, Curiosity je identificirao i karbonatne minerale poput siderita, kao i složene organske molekule, što upućuje na bogatiju kemijsku prošlost nego što se ranije pretpostavljalo. Geološka kronologija planeta NASA naglašava da slojevi stijena na Marsu funkcioniraju kao vremenska linija: 'Svaki sloj je mlađi od onog ispod njega, stvarajući zapis o tome kako se planet mijenjao kroz vrijeme.' Iako su roveri udaljeni oko 3.775 kilometara, nove panorame omogućuju njihovo izravno uspoređivanje. Kombinirane vizualizacije dodatno pomažu u rekonstrukciji izgleda Marsa u njegovoj ranoj povijesti.

