Anthropic priznao: Netko je preko njihovih partnera provalio u Mythos

Bila je to reakcija na medijska izvješća prema kojima je mala skupina ljudi pristupila tom modelu. Do upada je navodno došlo preko jednog od Anthropicovih okruženja pod upravljanjem trećih strana.

Anthropic je potvrdio da istražuje navodni neovlašten pristup svom modelu Mythos , za koji je upozorio da predstavlja rizik za kibernetičku sigurnost, zbog čega nije bio podijeljen s javnošću.

Šačica korisnika na privatnom forumu dobila je pristup Mythosu istog dana u kojem je Anthropic uključio mali broj tvrtki u testiranje, među kojima su bili Apple i Goldman Sachs. Neimenovani korisnici došli su do njega putem pristupa koji je jedan od njih imao kao radnik kod treće strane izvođača radova za Anthropic te primjenom metoda koje koriste istraživači kibernetičke sigurnosti.

Grupa navodno nije provela kibernetičko-sigurnosne provjere na modelu i više je zainteresirana za igranje tehnologijom nego za izazivanje problema. Unatoč tome, mogućnost sigurnosnog incidenta uzbunit će vlasti koje su izrazile zabrinutost zbog potencijala Mythosa za izazivanje kaosa i pokrenuti pitanja o tome kako spriječiti da potencijalno štetna tehnologija dospije u pogrešne ruke.

Prema procjenama britanskih stručnjaka koje citira Guardian, Mythos može izvoditi napade koji zahtijevaju više radnji i otkrivati ​​slabosti u IT sustavima bez ljudske intervencije, a ljudima bi obično trebalo nekoliko dana za obavljanje tih zadataka.