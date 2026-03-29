Dosta vam je oglasa online? Promijenite ove postavke na svom uređaju

Oglašivači i trgovci podacima upotrebljavaju kombinaciju kolačića preglednika, identifikatora uređaja i tehnika digitalnog otiska da bi pratili vašu aktivnost na web odredištima i u aplikacijama, pa vam zatim posluživali ciljane oglase na temelju profila nastalog korištenjem tako prikupljenih podataka. Čak i kada surfate u anonimnom načinu, niste nevidljivi jer im digitalni otisak prsta i prijavljeni korisnički računi i dalje daju dovoljno materijala. Što možete poduzeti? Namjestite ovih nekoliko postavki i počnite koristiti alate koje ćemo vam preporučiti. Pogledajmo o čemu se radi.

Isključite prilagođene oglase Svaka velika platforma omogućuje oglašivačima izradu profila na temelju vaše aktivnosti, a većina njih to ima uključeno prema zadanim postavkama. To uključuje Google, Meta Platforms, Microsoft, TikTok i druge velike tehnološke tvrtke koje imaju pristup vašim podacima. Međutim zakoni od njih traže da vam ponude način za upravljanje vašim podacima, kao i onim što želite vidjeti, što znači da možete isključiti prilagođene oglase za većinu ovih platformi. Za korisnički račun pri Googleu otvorite My Ad Center i isključite Personalized ads. To sprječava Google u prilagođavanju oglasa vašoj povijesti pregledavanja i pretraživanja. Na uređaju s operativnim sustavom Android otvorite redom Settings, Google pa Ads i uključite Opt out of Ads Personalization. Za Facebook otvorite Settings, Accounts Center i Ad Preferences, pa ograničite način na koji Meta koristi vašu aktivnost za ciljanje oglasa. Za operativni sustav Windows 11 možete koristiti besplatni alat kao što je O&O ShutUp10++ kako ne biste morali isključivati sve sporne postavke ručno jednu po jednu.