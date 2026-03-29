Dosta vam je oglasa online? Promijenite ove postavke na svom uređaju

Oglašivači i trgovci podacima upotrebljavaju kombinaciju kolačića preglednika, identifikatora uređaja i tehnika digitalnog otiska da bi pratili vašu aktivnost na web odredištima i u aplikacijama, pa vam zatim posluživali ciljane oglase na temelju profila nastalog korištenjem tako prikupljenih podataka.
Čak i kada surfate u anonimnom načinu, niste nevidljivi jer im digitalni otisak prsta i prijavljeni korisnički računi i dalje daju dovoljno materijala.
Što možete poduzeti? Namjestite ovih nekoliko postavki i počnite koristiti alate koje ćemo vam preporučiti. Pogledajmo o čemu se radi.
Isključite prilagođene oglase
Svaka velika platforma omogućuje oglašivačima izradu profila na temelju vaše aktivnosti, a većina njih to ima uključeno prema zadanim postavkama. To uključuje Google, Meta Platforms, Microsoft, TikTok i druge velike tehnološke tvrtke koje imaju pristup vašim podacima.
Međutim zakoni od njih traže da vam ponude način za upravljanje vašim podacima, kao i onim što želite vidjeti, što znači da možete isključiti prilagođene oglase za većinu ovih platformi.
Za korisnički račun pri Googleu otvorite My Ad Center i isključite Personalized ads. To sprječava Google u prilagođavanju oglasa vašoj povijesti pregledavanja i pretraživanja. Na uređaju s operativnim sustavom Android otvorite redom Settings, Google pa Ads i uključite Opt out of Ads Personalization.
Za Facebook otvorite Settings, Accounts Center i Ad Preferences, pa ograničite način na koji Meta koristi vašu aktivnost za ciljanje oglasa. Za operativni sustav Windows 11 možete koristiti besplatni alat kao što je O&O ShutUp10++ kako ne biste morali isključivati sve sporne postavke ručno jednu po jednu.
Počistite pametni telefon
Mobilne aplikacije zahtijevaju puno dopuštenja. Lokacija, kontakti, kamera, mikrofon i jedinstveni identifikatori uređaja su podaci koje oglašivači smiju koristiti nakon što im date odobrenje. Mnoge aplikacije također uključuju SDK-ove trećih strana koji tiho prikupljaju i dijele te podatke s oglasnim mrežama.
Pregledajte instalirane aplikacije i uklonite sva dopuštenja koja nisu striktno potrebna, osobito dopuštenja za pristup lokaciji i računu.
Zatim deinstalirajte aplikacije koje ne koristite redovito. Manje aplikacija znači manje entiteta s pristupom vašim podacima, a neke se čak mogu pretvoriti u skupljače podataka nakon ažuriranja, tiho tražeći nova dopuštenja na koja niste izvorno pristali.
Gdje je to moguće, koristite preglednik za korištenje usluga umjesto njihovih aplikacija. Provjera Facebooka ili Instagrama putem preglednika ograničava koliko podataka mogu prikupiti u usporedbi s izvornom aplikacijom s uvijek uključenim pristupom u pozadini.
Blokirajte tragače
Većina preglednika sada uključuje određenu razinu zaštite od praćenja, ali ona je često ograničena na blokiranje kolačića trećih strana. Mnogi alati za praćenje koriste otiske prstiju, nevidljive piksele i druge tehnike koje zadane postavke preglednika ne hvataju.
Namjenski programi - recimo, uBlock Origin - mogu blokirati ove alate za praćenje u bilo kojem pregledniku.
Ako koristite Gmail, proširenja poput Ugly Email i Trocker također mogu blokirati piksele za praćenje e-pošte. Otkrivaju i uklanjaju skrivene slike za praćenje iz vaše pristigle pošte, pa pošiljatelji ne mogu znati kada ste ili gdje otvorili njihovu poruku. Oba su otvorenog računalnog koda i lokalno pohranjuju podatke.
Koristite privatnu tražilicu
Povijest pretraživanja jedan je od najbogatijih podataka za ciljanje oglasa. Google bilježi svaki upit i povezuje ga s vašim profilom, a on se unosi u oglase koje vidite posvuda. Prelazak na privatnu tražilicu prekida taj krug.
DuckDuckGo, Startpage, Mojeek i slične tražilice omogućuju pretraživanje weba bez praćenja.
Koristite VPN
Virtualna privatna mreža (VPN) šifrira vaš internetski promet i usmjerava ga preko udaljenog web poslužitelja, pa web stranice i vaš pružatelj usluge pristupu internetu vide IP adresu VPN-a umjesto vaše. Zbog toga je teže povezati aktivnost pregledavanja s vašom fizičkom lokacijom ili identitetom.
VPN sam po sebi neće zaustaviti sva praćenja, ali uklanja vašu IP adresu. Mnogi VPN-ovi također nude ugrađeno blokiranje oglasa i praćenje na razini DNS-a, što dodaje još jedan sloj zaštite, piše Make Use Of.