Ovo je greška koju mnogi mali poduzetnici naprave prije nego što uopće pokušaju

Kad mali poduzetnici zapnu, najčešće ne zapnu zato što nemaju pitanje, nego zato što ne znaju koga pitati. Upravo zato T Business Akademija otvara natječaj za deset poduzetnika koji će tijekom 2026. godine dobiti besplatnu mentorsku podršku iskusnih članova Kluba poduzetnika senior SENTOR. Prijave su otvorene do 8. svibnja

Vodite obrt, malu tvrtku, OPG ili ste freelancer. Sami ujutro otvarate firmu i sami je zatvarate navečer. Sami se nosite s računima, cijenama, nabavom, marketingom i kupcima. Onda dođe ona vrsta odluke pred kojom zastanete, ne zato što nemate ljude oko sebe, nego zato što ne znate koga točno pitati. Knjigovođa zna porez. Banka zna kreditne uvjete. Prijatelji znaju ohrabriti. Ali tko poznaje cijelu sliku malog poduzetnika koji svaki dan donosi pet odluka za koje ne postoji udžbenik? To je mjesto gdje obično ulazi mentor. I to je istovremeno mjesto gdje hrvatski poduzetnici najčešće odustaju, prije nego što se uopće prijave.

Prijavi se i osvoji svog mentora! T Business Akademija u suradnji s Klubom poduzetnika seniora SENTOR traži deset poduzetnika koji će kroz 2026. godinu raditi s iskusnim mentorom. Bez naknade, bez obveza, s konkretnim ciljevima koje vi sami definirate. Prijave su otvorene do 8. svibnja 2026. Prijavite se →

„Nisam dovoljno velik. Trebao bih to već znati." Dvije misli koje se rijetko izgovore naglas, a stoje iza odluke mnogih malih poduzetnika da se ne prijave kad im se prilika ponudi. Slično je na svom LinkedIn profilu nedavno opisala i poduzetnica Višnja Željeznjak, suosnivačica riječke platforme Eduza, čiju je priču o pivotu poslovanja možete pročitati ovdje. „Mentori su svuda oko nas, a da toga zapravo nismo ni svjesni", napisala je nakon objave. Vlastitu je promjenu poslovanja, kako sama opisuje, dugovala kratkim razgovorima s ljudima koji su njezinu firmu mogli pogledati izvana. Gosti njezinog podcasta i sugovornici u znanstveno-tehnologijskom parku Step Ri, kaže, ostavili su trag poput mentora kojima se nije nadala.

Najvažnije od svega, to gotovo nikada nisu bile formalne mentorske sesije. Bili su to razgovori s ljudima koji znaju, do kojih netko mora prvi posegnuti. Mentori koji su sami gradili od nule Mentori T Business Akademije dolaze iz Kluba poduzetnika seniora SENTOR, udruge ljudi koji su godinama vodili vlastite tvrtke u Hrvatskoj i regiji. To nisu mentori iz teorije poslovanja, nego ljudi koji su sami gradili tvrtke, zapošljavali, širili se, griješili i mijenjali smjer. Ante Mandić osnovao je IN2, softversku kompaniju koja je izrasla u grupu od 11 tvrtki u šest zemalja. Blaženka Urbanke desetljećima je strateški razvijala HSM Informatiku, a Igor Meleš iza sebe ima više od 30 godina iskustva u ICT industriji, među ostalim i na čelu Cisca u Hrvatskoj. Razlika između konzultanta i ovakvog mentora je u jednoj stvari. Konzultant analizira vaše poslovanje. Mentor prepoznaje gdje zapinjete jer je sličan put već prolazio. Što konkretno dobivate Deset odabranih poduzetnika dobiva dodijeljenog mentora i četiri jedan-na-jedan susreta tijekom 2026. godine. Ciljeve definirate vi i mentor zajedno, na temelju onoga na čemu želite raditi u sljedeća tri do šest mjeseci. Sve je potpuno besplatno. Ne morate biti korisnik Hrvatskog Telekoma i ne morate ništa kupiti. Natječaj je otvoren za d.o.o., j.d.o.o., obrte, samostalne djelatnosti i OPG-ove s do 10 zaposlenih i godišnjim prihodom do 200.000 eura.

Prijava se podnosi putem online obrasca uz kratak opis poslovnog izazova i ciljeva mentorstva. Prijave su otvorene do 8. svibnja na t-akademija.ht.hr/mentorstvo. Dio šireg programa Mentorski natječaj dio je T Business Akademije, besplatnog cjelogodišnjeg programa Hrvatskog Telekoma za mikro i male poduzetnike, obrtnike i freelancere. Akademija uključuje više od 20 webinara, edukacije uživo u šest gradova i natječaj za najbolju poslovnu ideju s nagradom od 5.000 eura. Sadržaj zajedno kreiraju HT-ovi i Combisovi stručnjaci uz vanjske predavače i partnere: Hrvatsku obrtničku komoru, Zagrebačku školu ekonomije i managementa, Zagrebačku banku, Croatia osiguranje, Halpert i Honor. T Business Akademija dio je šire inicijative Hrvatskog Telekoma za podizanje digitalne pismenosti u Hrvatskoj, posebno u području primjene umjetne inteligencije. Uz program „AI ti to možeš" namijenjen građanima, Akademija pokriva poslovnu stranu te jednadžbe. Ako većinu odluka u poslu donosite sami, mentorstvo može biti prilika da ih prvi put donesete uz nekoga tko razumije što znači graditi posao iz dana u dan. Prijave su otvorene do 8. svibnja.