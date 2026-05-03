Rusija se sve više izolira od ostatka svijeta: Nova 'željezna zavjesa' polako se spušta

Posljedice su već vidljive u svakodnevnom životu. Brojni Rusi, osobito oni koji su napustili zemlju nakon početka rata u Ukrajini, sve teže održavaju kontakt s obiteljima koje su ostale u Rusiji . Komunikacija putem popularnih aplikacija poput WhatsAppa i Telegrama sve je ograničenija, pa se mnogi vraćaju jednostavnijim oblicima komunikacije, poput elektroničke pošte.

Zakon o ‘suverenom internetu’

Temelj za ovakve poteze postavljen je još 2019. godine donošenjem zakona o takozvanom ‘suverenom internetu’ (RuNet). Službeno, cilj zakona bio je zaštita zemlje od vanjskih prijetnji i kibernetičkih napada, no kritičari su upozoravali da se njime Kremlju daje alat za potpunu kontrolu nad informacijama.

Nakon početka rata u Ukrajini, mjere su postale vidljivije. Blokirani su brojni mediji u egzilu, ograničen pristup stranim platformama, a društvene mreže poput Facebooka i Instagrama proglašene su ‘ekstremističkima’. WhatsApp je blokiran, a Telegram usporen, uz najave da bi mogao biti i potpuno zabranjen.

Sve manje neovisnih informacija

Posljedica je da velik dio stanovništva, osobito oni bez tehničkog znanja za zaobilaženje blokada, dolazi gotovo isključivo do sadržaja koji odražava službene stavove vlasti. Istodobno, vlasti pokušavaju zatvoriti i preostale kanale pristupa neovisnim informacijama.

Stručnjaci upozoravaju da Rusija u tom procesu koristi i iskustva drugih država sličnog modela upravljanja internetom, uključujući Kinu i Iran, kako bi razvila sustave za nadzor i kontrolu digitalnog prostora.