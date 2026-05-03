Grčka povukla prvi potez, Italija i Portugal slijede: Britanci poručuju – 'Čekamo Hrvatsku'

Nakon što je Grčka već odlučila ublažiti primjenu novih pravila do rujna, očekuje se da bi sličan potez mogle povući i Italija i Portugal. Razlog su višesatna čekanja na granicama i poteškoće s novim sustavom koji zahtijeva uzimanje biometrijskih podataka putnika izvan Europske unije.

Prema novim pravilima, svi putnici iz zemalja izvan EU-a moraju pri ulasku i izlasku ostaviti otiske prstiju i snimku lica na posebnim terminalima. No u praksi je uvođenje sustava obilježeno zastojima, nedostatkom osoblja i tehničkim problemima.

Turizam pod pritiskom

Stručnjaci upozoravaju da bi države snažno ovisne o turizmu mogle ignorirati strogu primjenu pravila kako ne bi izgubile goste. Procjenjuje se da britanski turisti, koji su među najbrojnijima, donose milijarde eura prihoda godišnje pojedinim destinacijama.

Zbog toga se očekuje da bi i druge zemlje, poput Španjolske, Francuske i Hrvatske, mogle razmotriti ublažavanje pravila ako se problemi nastave tijekom vrhunca turističke sezone, piše britanski Daily Mail.

'Uvođenje je bio potpuni fijasko. Britanski turisti vrijede 3,5 milijardi eura godišnje za grčko gospodarstvo i Grčka je ispravno odlučila da neće ugroziti to samo zato što EES ne radi kako treba. Čini se sigurnim da će Italija i Portugal učiniti isto kao Grčka. Nakon toga bi se cijeli sustav mogao srušiti poput kule od karata, pri čemu bi Španjolska, Francuska i Hrvatska došle do istog zaključka jer nitko ne želi da njihov turistički promet ode u drugu zemlju samo kako bi se poštovala pravila EU', kazao je Seamus McCauley iz putničke tvrtke Holiday Extras.

Pozivi na odgodu sustava

Pojedine zrakoplovne kompanije već su pozvale na odgodu primjene sustava. Upozoravaju da putnici zbog dugih čekanja propuštaju letove te da se sustav uvodi bez dovoljno pripreme.

EES je počeo s primjenom u schengenskom prostoru, koji obuhvaća većinu država EU-a te još nekoliko europskih zemalja. Sustav bi trebao zamijeniti klasično pečatiranje putovnica i omogućiti preciznije praćenje boravka stranih državljana.

Neizvjesno ljeto pred turistima

Unatoč planovima Europske unije, praksa pokazuje da bi primjena sustava mogla biti odgođena ili ublažena u dijelu zemalja, barem tijekom ljetne sezone.

Za putnike to znači da bi pravila mogla varirati ovisno o destinaciji, dok će konačna odluka o primjeni sustava ovisiti o spremnosti pojedinih država da izbjegnu gužve i zaštite turističku sezonu.