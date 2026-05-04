Zbogom, najpoznatiji internetski batleru, i hvala na svemu

Nakon 25 godina odgovaranja na svjetska pitanja Ask.com, web tražilica poznata po svojoj maskoti batleru Jeevesu, službeno je zatvorena .

Iako je Ask Jeeves još 2006. godine tada novi vlasnik InterActiveCorp. preimenovao u Ask.com, sad će cjelokupno poslovanje tvrtke biti okončano od 1. svibnja.



Jeeves je izgrađen kako bi pružao detaljne odgovore na prirodnom jeziku, što je vjerojatno moglo poslužiti kao preteča današnjih robota za brbljanje temeljenih na umjetnoj inteligenciji, poput ChatGPT-ja.



Također, on je mogući razlog zašto je nemali broj ljudi sve ove godine upisivao puna pitanja kao upiz za Google.



U ropotarnici internetske povijesti Ask.com će se pridružiti konkurentima poput AltaViste, koja je zatvorena 2013. godine, kao i servisima koji su obilježili rano doba svemrežja, kao što su AIM i AOL, piše Engadget.