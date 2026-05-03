Futurist: Medicina će nam omogućiti 'putovanje nazad kroz vrijeme'

Znanstvenici na najrazličitije načine pokušavaju produljiti ljudski živo i 'prevariti smrt'. To je jedan od razloga zašto je razvijen cijeli niz tehnologija i tehnika koje obećavaju dug život i što kasniju smrt.

Iako neki ljudi zaista žive puno dulje od prosjeka, i dalje je tu riječ o pojedincima, a ne redovitoj pojavi. No, futurističkom zajednicom kruži kontroverzna ideja o 'brzini bijega od dugovječnosti'. U prijevodu, radi se o ideji da bi se, kako se naša tehnologija produljenja života poboljšava, očekivani životni vijek mogao povećati za više nego što starimo tijekom određenog vremenskog razdoblja. Zvuči komplicirano?

Pojednostavljeno rečeno, i dalje bismo starili godinu dana u razdoblju od godinu dana, ali bi se naš očekivani životni vijek povećao za, recimo, godinu i dva mjeseca. Prema toj ideji, funkcionalno bismo vratili dva mjeseca života.

Iako to trenutačno zvuči kao znanstvena fantastika, bivši Googleov inženjer i istaknuti futurist, Ray Kurzweil, uvjeren je kako će čovječanstvo ostvariti brzinu bijega od dugovječnosti prije kraja desetljeća.

'Vratit ćete se više od godinu dana nakon 2029. godine. Kad se uspiješ vratiti barem godinu dana, dosegao si brzinu bijega od dugovječnosti', ispričao je Kurzweil medijima prije nekoliko godina, a prenosi Popular Mechanics.