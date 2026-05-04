Bivši ministar: 'Tereza je rekla istinu o Titu i zbog toga je još više cijenim'

Bivši SDP-ov ministar Gordan Maras osvrnuo se na svom profilu na Facebooku na reakcije koje su uslijedile nakon gostovanja pjevačice Tereze Kesovije u HRT-ovoj televizijskoj emisiji Nedjeljom u 2

'Gledam reakcije na gostovanje Tereze u Nu2. Naravno, najviše reakcija je izazvala njena izjava o Titu. Kao da je rekla ne znam što. A rekla je istinu i da ga je voljela te da je plakala kada je umro. Kao i većina ljudi koji su tada živjeli u bivšoj državi. Ukoliko ne vjerujete, pogledajte TV zapise iz tog vremena. Ja nemam takvu emociju i toga se slabo sjećam jer sam imao šest godina, ali sam pogledao snimke sprovoda na kojemu su redom bili predsjednici država. Najviša razina. Preko 100 poglavara država svijeta.

Ostale zemlje nitko ispod premijera. Zašto je cijeli svijet odao počast Titu ukoliko je bio najveći zločinac, kao što se sada neki trude prikazati? Ispada da je Tereza napravila nešto loše zbog toga što se nije odrekla svog života i svoje emocije. Upravo suprotno. Ja je još više zbog toga cijenim.

Oproštajni koncert Tereze Kesovije u Splitu

Za razliku od onih koji su tada plakali, a poslije promijenili kaput. Jer moguće je voljeti Hrvatsku i naš narod, a u isto vrijeme cijeniti Tita. Bez njega ne bi bilo ni Hrvatske u današnjim granicama koje je osobno on odredio.

Poznati na koncertu Tereze Kesovije