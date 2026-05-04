'Još se nismo razveli': Antonija Blaće iznenadila objavom o braku

Fotografija s renovacije pretvorila se u mali viralni hit: Antonija Blaće jednom je rečenicom o braku nasmijala pratitelje i pokazala da humor ostaje njezin najjači adut

Jedna fotografija bila je dovoljna da razveseli i iznenadi pratitelje: Antonija Blaće podijelila je trenutak sa suprugom i uz duhovit komentar podsjetila da i nakon više od desetljeća brak može biti itekako čvrst. Na Instagramu je objavila fotografiju na kojoj pozira sa suprugom Hrvoje Brlečić, a opis je brzo privukao pažnju. 'Muž i ja. Još se nismo razveli. Znate kako kažu, ako brak preživi renovaciju... trajat će zauvijek', napisala je.

Objava je u kratkom roku prikupila brojne reakcije, a pratitelji su je zasuli komentarima i emotikonima, očito zabavljeni njezinim smislom za humor.

Više od desetljeća zajedno Blaće i Brlečić u braku su više od deset godina, a često ih se ističe kao jedan od skladnijih domaćih parova. Vjenčali su se u lipnju 2015. u crkvi sv. Marka, a njihov veliki dan ostao je zapamćen po emotivnim trenucima. Uoči ceremonije fotografi su zabilježili susret mladenaca na Markovu trgu, kada voditeljica nije uspjela sakriti suze. Posebnu pažnju tada je privukla i Janica Kostelić, koja je imala važnu ulogu na vjenčanju. Naime, proslavljena skijašica dugogodišnja je prijateljica mladoženje pa ju je odabrao za kumu. Na slavlju se okupilo oko 200 uzvanika, a veselje se nastavilo na imanju u blizini Zagreba.