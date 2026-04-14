Moćan Anthropicov AI alat zasad rezerviran za SAD: Ostaje li EU bez pristupa i utjecaja?

Pristup graničnim mogućnostima umjetne inteligencije mogao bi biti ključan u godinama koje dolaze, a Europa trenutno nema plan za to kako osigurati taj pristup

Anthropic je ograničio izdavanje modela Mythosa na desetke tehnoloških partnera kako bi im omogućio zakrpe za sustav, a ta je odluka izazvala šok u globalnoj zajednici umjetne inteligencije i kibernetičke sigurnosti zbog zabrinutosti da bi mogla omogućiti velike sigurnosne propuste. Pritom je Anthropic odabrao 12 tehnoloških tvrtki – sve sa sjedištem u SAD-u – uključujući Apple, Microsoft i Amazon. Odobrili su pristup za još 40 organizacija, ali nisu objavili o kome se konkretno radi. Također su naveli da su u razgovorima s dužnosnicima američke vlade. Čini se da je dosad samo njemačka nacionalna agencija za kibernetičku sigurnost stupila u razgovore s Anthropicom o Mythosu, no ni ona još nije uspjela testirati model, a nekoliko vladinih institucija u Europi sugeriralo je da su dobile samo djelomičan pristup. Ujedinjeno Kraljevstvo potvrdilo je da je britanski AI Security Institute nedavno testirao Mythos i već 'poduzeo mjere na temelju nalaza'.

Bez tržišta nema regulacije Pristup graničnim mogućnostima umjetne inteligencije mogao bi biti ključan u godinama koje dolaze, no Europa trenutno nema plan za to kako osigurati taj pristup, a nema ni utjecaja na američke tvrtke koje predvode razvoj umjetne inteligencije. Pitanje je hoće li alati poput Mythosa u budućnosti biti dostupni na otvorenom tržištu te bi odgovor na to pitanje mogao imati duboke implikacije za nacionalnu i europsku sigurnost i suverenitet. Naime alat koji nije na tržištu Unija ne može regulirati, ali neki oblik nadzora moglo bi biti moguće zadržati preko mreže instituta za sigurnost umjetne inteligencije, čiji je dio i Ured za umjetnu inteligenciju Europske komisije. Komisija trenutno 'procjenjuje moguće implikacije' u vezi sa zakonodavstvom Unije i općenito prati sigurnosne implikacije AI tehnologije. Duboko je zabrinjavajuće pritom to što je tehnološkim tvrtkama – a ne regulatorima – prepuštena odluka kako će se nositi s rizicima. Svijet nije uspio uspostaviti globalni sustav za rješavanje rizika umjetne inteligencije, unatoč bezbrojnim upozorenjima da će ona imati ozbiljne posljedice na gospodarstvo i tržište rada, pa i potencijal za uništenje čovječanstva.