S NEIZMJERNIM PONOSOM

Najdirljiviji prizor večeri: Alan Ungar iz prvog reda gleda kako njegova majka Tereza osvaja Split

03.05.2026 u 21:29

Alan Ungar sa suprugom Ljiljanom
Alan Ungar sa suprugom Ljiljanom Izvor: Cropix / Autor: Nikola Brboleza
Večeras je u Splitu bilo posebno emotivno. Stari plac okupio je publika iz svih krajeva Hrvatske koji su došli pozdraviti svoju najveću divu, Terezu Kesoviju na jednom od posljednjih koncerata njezine oproštajne turneje. Atmosfera je već prije koncerta bila nabijena nostalgijom i ljubavlju, a njezin sin jedinac Alan Ungar sa suprugom Ljiljanom, smjestio se u prvi red kako bi iz neposredne blizine pratio svaki trenutak, svaku notu i pokret svoje majke koja se oprašta od publike koja je obožava

Večeras je Split plakao i pjevao zajedno sa svojom divom. Tereza Kesovija, na jednom od posljednjih koncerata svoje oproštajne turneje, okupila je more obožavatelja na Starom placu, a jedan od najemotivnijih prizora večeri bio je dolazak njezinog sina jedinca Alana Ungara kojeg je dobila u braku s Mirom Ungarom.

Njezino 'Sveto Trojstvo'

Ponos, ljubav i suze - sve je bilo tu, u tom jednom pogledu koji govori više od svih riječi.

Naša pjevačka diva godinama je gradila karijeru daleko od kuće, nastupajući na najvećim svjetskim pozornicama od Pariza do Moskve. No, bez obzira na sve uspjehe i titule, najvažnija publika uvijek je bila ona najuža - obitelj koju naziva svojim 'Svetim Trojstvom'. Tereza je često isticala koliko joj je važna podrška njezinih najmilijih, njezinog sina snahe Ljiljane i njihove kćeri Mile.

'Iako imam 60 godina drago mi je da još uvijek imam tako vitalnu mamu. Oduvijek je bila brižna mama. Mogla je imati i puno veću inozemnu karijeru, ali je odlučila prije svega biti majka. Puno je volim', svojedobno je izjavio Alan.

Alan Ungar sa suprugom Ljiljanom Izvor: Cropix / Autor: Nikola Brboleza

Tereza Kesovija otvoreno o karijeri, smrti, Titu, Tuđmanu, publici i mladim pjevačima

Inače, Alan (danas u sedmom desetljeću života) i njegova Ljiljana, profesorica geografije, godinama grade karijeru u turizmu. Tereza često ističe koliko joj je snaha bliska te je ne doživljava samo kao članicu obitelji, nego i kao pravu prijateljicu. Njihova kći Mila (koja se ove godine udala) studijem francuskog jezika nastavila je obiteljsku povezanost s Francuskom, zemljom u kojoj je njezina baka ostvarila važan dio svoje impozantne karijere.

Miro Bulj
  • Miro Bulj, Jadran Lazić
  • Blaženko Boban
  • Tomislav Šuta
  • Alijana Vukšić
  • Nives Ivanković
Poznati na koncertu Tereze Kesovije Izvor: Cropix / Autor: Nikola Brboleza

