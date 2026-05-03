Najdirljiviji prizor večeri: Alan Ungar iz prvog reda gleda kako njegova majka Tereza osvaja Split

Večeras je Split plakao i pjevao zajedno sa svojom divom. Tereza Kesovija, na jednom od posljednjih koncerata svoje oproštajne turneje, okupila je more obožavatelja na Starom placu, a jedan od najemotivnijih prizora večeri bio je dolazak njezinog sina jedinca Alana Ungara kojeg je dobila u braku s Mirom Ungarom.
Njezino 'Sveto Trojstvo'
Ponos, ljubav i suze - sve je bilo tu, u tom jednom pogledu koji govori više od svih riječi.
Naša pjevačka diva godinama je gradila karijeru daleko od kuće, nastupajući na najvećim svjetskim pozornicama od Pariza do Moskve. No, bez obzira na sve uspjehe i titule, najvažnija publika uvijek je bila ona najuža - obitelj koju naziva svojim 'Svetim Trojstvom'. Tereza je često isticala koliko joj je važna podrška njezinih najmilijih, njezinog sina snahe Ljiljane i njihove kćeri Mile.
'Iako imam 60 godina drago mi je da još uvijek imam tako vitalnu mamu. Oduvijek je bila brižna mama. Mogla je imati i puno veću inozemnu karijeru, ali je odlučila prije svega biti majka. Puno je volim', svojedobno je izjavio Alan.
Inače, Alan (danas u sedmom desetljeću života) i njegova Ljiljana, profesorica geografije, godinama grade karijeru u turizmu. Tereza često ističe koliko joj je snaha bliska te je ne doživljava samo kao članicu obitelji, nego i kao pravu prijateljicu. Njihova kći Mila (koja se ove godine udala) studijem francuskog jezika nastavila je obiteljsku povezanost s Francuskom, zemljom u kojoj je njezina baka ostvarila važan dio svoje impozantne karijere.