Najdirljiviji prizor večeri: Alan Ungar iz prvog reda gleda kako njegova majka Tereza osvaja Split

Večeras je Split plakao i pjevao zajedno sa svojom divom . Tereza Kesovija , na jednom od posljednjih koncerata svoje oproštajne turneje, okupila je more obožavatelja na Starom placu, a jedan od najemotivnijih prizora večeri bio je dolazak njezinog sina jedinca Alana Ungara kojeg je dobila u braku s Mirom Ungarom .

Njezino 'Sveto Trojstvo'

Ponos, ljubav i suze - sve je bilo tu, u tom jednom pogledu koji govori više od svih riječi.

Naša pjevačka diva godinama je gradila karijeru daleko od kuće, nastupajući na najvećim svjetskim pozornicama od Pariza do Moskve. No, bez obzira na sve uspjehe i titule, najvažnija publika uvijek je bila ona najuža - obitelj koju naziva svojim 'Svetim Trojstvom'. Tereza je često isticala koliko joj je važna podrška njezinih najmilijih, njezinog sina snahe Ljiljane i njihove kćeri Mile.