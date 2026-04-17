Nakon Anthropicova Mythosa, i OpenAI predstavio svog 'konja za trku' u kibernetičkoj sigurnosti

Chat GPT 5.4 Cyber ​​ima manje ograničenja za pitanja o kibernetičkoj sigurnosti za provjerene profesionalce koji će ga koristiti u legitimne obrambene svrhe.

OpenAI je predstavio novo izdanje svog robota za brbljanje temeljenog na umjetnoj inteligenciji.

Također je opremljen mogućnostima za napredni sigurnosni rad, uključujući binarni obrnuti inženjering, koji istraživačima omogućuje analizu kompiliranog softvera na zlonamjerni softver i ranjivosti bez potrebe za pristupom njegovom izvornom računalnom kodu.

Kako je model popustljiviji od standardnih verzija, OpenAI je rekao da će uvođenje biti ograničeno na provjerene dobavljače sigurnosti, organizacije i istraživače putem njihovog programa Trusted Access for Cyber.

Novo izdanje dolazi nekoliko dana nakon što je Anthropic predstavio Mythos, model namijenjen borbi protiv kibernetičkih prijetnji koji navodno može prepoznati tisuće prethodno nepoznatih i vrlo ozbiljnih sigurnosnih propusta u glavnim operativnim sustavima i web preglednicima.

U Anthropicu tvrde da je model preopasan za potpuno javno objavljivanje zbog opsega i sofisticiranosti kibernetičkih napada koje bi mogao omogućiti.

Utrka u zapošljavanju

U testovima je model uspio pronaći prethodno nepoznate nedostatke u Linuxovom kernelu - što je temelj većine svjetskih web poslužitelja - i povezati ih u alate koji mogu napadaču dati potpunu kontrolu nad pogođenim uređajima. Pristup Mythos Previewu ograničen je na 12 osnivačkih partnera, uključujući Amazon Web Services, Apple, Microsoft, Google i Cisco, kao i više od 40 drugih organizacija odgovornih za kritičnu softversku infrastrukturu.

Anthropic je također u Londonu (Velika Britanija) otvorio novi uredski prostor u Knowledge Quarteru za 800 ljudi, nekoliko dana nakon što je nešto slično najavio OpenAI i rame uz rame s tvrtkama kao što su Google DeepMind, Meta Platforms, Synthesia i Wayve.

Trenutno u glavnom gradu Ujedinjenog Kraljevstva zapošljavaju nešto više od 200 ljudi. Do proširenja navodno dolazi nakon što su se britanski dužnosnici potrudili privući tvrtku koja je u sukobu s Pentagonom i američkom vladom.

U veljači je Anthropic prikupio investiciju vrijednu 30 milijardi američkih dolara, što mu procjenu vrijednosti diže na 380 milijardi dolara. Dodatne ponude tvrtki za rizična ulaganja navodno bi tu vrijednost mogle podići i do 800 milijardi dolara, a trenutno ostvaruje nešto više od 30 milijardi dolara prihoda na godišnjoj razini. Više od 1000 tvrtki godišnje troši više od milijun dolara na njegove usluge.