Ruski hakeri više ne ometaju sustave: Europa upozorava na opasniju fazu napada

'Protekle godine ruske metode su se promijenile', rekao je švedski ministar civilne obrane Carl-Oskar Bohlin na konferenciji za medije u Stockholmu. 'Proruske skupine koje su ranije provodile DoS napade (distribuirano uskraćivanje usluge, kojim se mreža ili internetske usluge poduzeća preopterećuju do točke potpunog zastoja, op.a.) sada pokušavaju izvesti destruktivne kibernetičke napade na organizacije u Europi ', dodao je.

Ruski hakeri sve intenzivnije napadaju europsku kritičnu infrastrukturu, a njihove metode postaju opasnije i destruktivnije, upozorilo je švedsko Ministarstvo obrane, prenosi Politico.

Meta su energetski sustavi

Bohlin je upozorio na rastući pritisak na švedske ciljeve, istaknuvši pokušaj napada na energetsku infrastrukturu prošle godine kao jasan znak promjene taktike.

Prema njegovim riječima, skupina povezana s ruskim obavještajnim službama ciljala je toplanu na zapadu Švedske u proljeće 2025. godine. Napad je spriječen zahvaljujući sigurnosnim sustavima, no ministar nije otkrio o kojem je postrojenju riječ niti dodatne detalje.

Slični incidenti zabilježeni su i u Norveškoj i Danskoj. 'Sve to upućuje na rizičnije i nepromišljenije ponašanje koje može imati ozbiljne posljedice za društvo', upozorio je Bohlin.

Napadi sve sofisticiraniji

Europske sigurnosne službe već dulje vrijeme upozoravaju na eskalaciju kibernetičkih prijetnji povezanih s Rusijom. Krajem prošle godine tako je skupina s ruskim obavještajnim strukturama pokušala izvesti opsežan napad na poljsku elektroenergetsku mrežu, što je jedan od najozbiljnijih takvih incidenata u posljednjih nekoliko godina.

Zapadne agencije nedavno su razotkrile veliku operaciju hakerske skupine Fancy Bear, povezane s ruskom vojnom obavještajnom službom GRU. U toj su kampanji kompromitirani slabo zaštićeni Wi-Fi ruteri, čime su napadači dolazili do lozinki, e-mailova i osjetljivih podataka iz državnih i vojnih sustava u Europi i Sjevernoj Americi.

Promjena taktike – prelazak s relativno 'bezopasnih' napada, koji su uglavnom ometali rad sustava, na pokušaje izravnog oštećenja infrastrukture – brine europske vlasti. Takvi napadi, upozoravaju stručnjaci, mogu imati konkretne posljedice za građane, od prekida opskrbe energijom do ugrožavanja ključnih javnih usluga.