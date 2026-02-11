Što je to tako snažno udarilo u Zemlju i odakle je došlo? Pojavio se mogući odgovor

Istraživači vjeruju da bi odgovor mogao ležati u neobičnim karakteristikama primordijalnih crnih rupa - hipotetskih crnih rupa rođenih iz Velikog praska, umjesto umiruće zvijezde

Prije tri godine detektor zakopan uz Sredozemno more uočio je nevjerojatno snažan neutrinski signal - s desetke tisuća puta više energije od bilo čega što su proizveli najmoćniji akceleratori čestica kojima raspolažemo. Signal je postavio više pitanja nego odgovora, posebno u pogledu njegova podrijetla. Sada jedan tim nudi ambiciozno rješenje: eksploziju primordijalnih crnih rupa koje propuštaju tamne elektrone. Članak s tim prijedlogom objavljen je u časopisu Physical Review Letters.

Trilijuni neutrina - gotovo bezmasenih, neutralno nabijenih čestica - prolaze kroz nas svake sekunde, a registriramo ih kada se sudare s divovskim detektorima neutrina na Zemlji. U veljači 2023. godine neutrino nedefiniranog podrijetla ušao je u raspon detekcije europskog neutrinskog postrojenja KM3NeT, smještenog uz obalu Malte na Mediteranu. Energetska razina sitne čestice bila je nezamislivo velika - otprilike 30 tisuća puta veća od bilo koje čestice koju je proizveo CERN-ov Veliki hadronski sudarač, najmoćniji akcelerator na svijetu. Bilo je to neočekivano opažanje, bez poznatih astrofizičkih izvora. Višestruka enigma Signal je bio enigma fizičarima iz više razloga. Kao prvo, neutrino se pojavio samo u KM3NeT-u, ali ne i u eksperimentima poput IceCubea. Zapravo, slično sposoban detektor ne samo što nije registrirao takav događaj, već nikada nije zabilježio ništa ni sa stotinom svoje snage. Istraživači vjeruju da bi odgovor mogao ležati u neobičnim karakteristikama primordijalnih crnih rupa - hipotetskih crnih rupa rođenih iz Velikog praska, umjesto umiruće zvijezde. Iako ih još nisu uočili, astronomi sumnjaju da bi takve drevne crne rupe bile razmjerno lagane, s masama sličnim Zemljinoj. Crna rupa zrači i time gubi masu, a njezina masa obrnuto je proporcionalna njezinoj temperaturi, pa bi se lakše primordijalne crne rupe zagrijavale i zračile još više te gubile masu brže od onih standardnih.