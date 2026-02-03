SpaceX preuzeo xAI i X za 1,25 bilijuna dolara, objavljeni detalji

Spajanje je navodno postavilo procjenu vrijednosti SpaceX-a na bilijun dolara, a xAI-a na 250 milijardi dolara, a vrijednost novonastale tvrtke trebala bi biti znatno iznad bilijun dolara
Tvrtka SpaceX preuzela je startup za razvoj umjetne inteligencije xAI u spajanju vrijednom 1,25 bilijuna američkih dolara te se priprema za izlistavanje na burzi kapitala kasnije ove godine.
Dvije tvrtke očekuju da će spajanje formirati 'najambiciozniji, vertikalno integriran inovacijski motor na (i izvan) Zemlje, s umjetnom inteligencijom, raketama, svemirskim internetom, komunikacijom izravno na mobilne uređaje te vodećom svjetskom platformom za informacije u stvarnom vremenu i slobodu govora'.
SpaceX, jedna od najvrjednijih privatnih tvrtki na svijetu, dobit će pristup značajkama poput robota za brbljanje Grok i platforme društvenih medija X. Akvizicija dolazi u trenutku u kojem Musk namjerava postaviti podatkovne centre i satelite na solarni pogon u svemir kao sredstvo za napajanje umjetne inteligencije.
Očekuje se da će javna ponuda dionica biti tempirana za rano ljeto kako bi se poklopila s planetarnim poravnanjem i Muskovim rođendanom. On puni 55 godina 28. lipnja, otprilike u isto vrijeme u kojem se Jupiter i Venera pojavljuju u neposrednoj blizini jedno drugome.
Svemirski podatkovni centri kao prioritet
Planovi Muska za podatkovne centre u svemiru osobito su istaknuti kao razlog za sklapanje dogovora. 'Trenutni napredak u umjetnoj inteligenciji ovisi o velikim zemaljskim podatkovnim centrima, a oni zahtijevaju ogromne količine energije i hlađenja.
Globalna potražnja za električnom energijom za umjetnu inteligenciju jednostavno se ne može zadovoljiti zemaljskim rješenjima, čak ni u bliskoj budućnosti, bez nametanja poteškoća zajednicama i okolišu. Dugoročno gledano, umjetna inteligencija u svemiru očito je jedini način skaliranja', navedeno je u objavi.
Musk sve više isprepliće dijelove svog poslovanja – tako je xAI preuzeo X u transakciji dionica početkom 2025. godine, a prošli mjesec tvrtka Tesla otkrila je da planira uložiti dvije milijarde dolara u xAI.
Dok SpaceX nastavlja dominirati lansiranjima satelita i osigurava opsežne ugovore s američkom saveznom vladom, u prosincu su iz tvrtke poslali pismo investitorima u kojem su otkrili očekivanu vrijednost od 800 milijardi dolara. Unatoč skandalima oko Groka zbog promicanja rasističke ideologije i širenja seksualiziranih deepfake slika žena i djece, xAI je također povećao svoju vrijednost usred procvata umjetne inteligencije.
Prošli mjesec najavljena je i investicijska runda serije E, vrijedna 20 milijardi dolara, što je tvrtku procijenilo na 230 milijardi dolara, piše Guardian.