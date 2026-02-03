SpaceX preuzeo xAI i X za 1,25 bilijuna dolara, objavljeni detalji

Spajanje je navodno postavilo procjenu vrijednosti SpaceX-a na bilijun dolara, a xAI-a na 250 milijardi dolara, a vrijednost novonastale tvrtke trebala bi biti znatno iznad bilijun dolara

Tvrtka SpaceX preuzela je startup za razvoj umjetne inteligencije xAI u spajanju vrijednom 1,25 bilijuna američkih dolara te se priprema za izlistavanje na burzi kapitala kasnije ove godine. Dvije tvrtke očekuju da će spajanje formirati 'najambiciozniji, vertikalno integriran inovacijski motor na (i izvan) Zemlje, s umjetnom inteligencijom, raketama, svemirskim internetom, komunikacijom izravno na mobilne uređaje te vodećom svjetskom platformom za informacije u stvarnom vremenu i slobodu govora'.

SpaceX, jedna od najvrjednijih privatnih tvrtki na svijetu, dobit će pristup značajkama poput robota za brbljanje Grok i platforme društvenih medija X. Akvizicija dolazi u trenutku u kojem Musk namjerava postaviti podatkovne centre i satelite na solarni pogon u svemir kao sredstvo za napajanje umjetne inteligencije. Spajanje je navodno postavilo procjenu vrijednosti SpaceX-a na bilijun dolara, a xAI-a na 250 milijardi dolara, dok bi vrijednost novonastale tvrtke trebala biti znatno iznad bilijun dolara. Očekuje se da će javna ponuda dionica biti tempirana za rano ljeto kako bi se poklopila s planetarnim poravnanjem i Muskovim rođendanom. On puni 55 godina 28. lipnja, otprilike u isto vrijeme u kojem se Jupiter i Venera pojavljuju u neposrednoj blizini jedno drugome.