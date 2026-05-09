IT-jevci, razmišljate li o promjeni posla? Izdvojili smo nekoliko zanimljivih oglasa

Zagrel Rittmeyer d.o.o. zapošljava Solution Owner IoT (Engineering Focus) (m/ž). Traže kandidata s iskustvom u IoT-u, automatizaciji i radu s industrijskim sustavima poput energetike, vodovoda i komunalne infrastrukture. Potrebno je znanje engleskog i hrvatskog jezika, dok je njemački prednost. Tvrtka nudi dodatke za prijevoz i prehranu, fleksibilan način rada te mogućnost rada u međunarodnom okruženju između Zagreba i Švicarske. Prijave su otvorene do 22. svibnja.

DIGITAL CONSTRUCTION TECHNOLOGIES GROUP d.o.o. traži BIM Leada (m/ž) za rad na velikim međunarodnim projektima digitalne gradnje. Kandidati trebaju imati najmanje pet godina iskustva u BIM koordinaciji i izvrsno poznavanje alata Autodesk Revit i Navisworks. Tvrtka nudi rad na globalnim projektima, fleksibilnost, Multisport karticu, dodatne slobodne dane i mogućnost rada od kuće. Prijaviti se možete do 27. svibnja.

Sveučilište u Zagrebu Fakultet elektrotehnike i računarstva zapošljava Višeg informatičara - radno mjesto II. vrste / mlađi administrativni suradnik (m/ž). Potrebna je završena viša ili preddiplomska stručna sprema, najmanje godina dana iskustva te znanje engleskog jezika. FER nudi poticajno radno okruženje u jednoj od vodećih znanstveno-istraživačkih institucija u Hrvatskoj. Rok za prijavu je 21. svibnja.

BBSoft informatičke usluge zapošljava WMS specijalista/programera (m/ž). Traži se osoba s iskustvom u razvoju WMS sustava, radu sa SQL bazama i C#/VB.NET tehnologijama te razumijevanjem logističkih i skladišnih procesa. Prednost imaju kandidati koji poznaju njemački jezik i alate poput Jire. Prijave traju do 20. svibnja.

Hrvatski operator prijenosnog sustava d.d. traži Inženjera (m/ž) s iskustvom u informacijskim sigurnosnim sustavima i upravljanju projektima. Potrebno je najmanje pet godina iskustva, VSS elektrotehničkog smjera te znanje sigurnosnih standarda i regulatornih zahtjeva. Prednost je znanje engleskog jezika. Prijave su otvorene do 16. svibnja.

